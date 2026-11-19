DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in kurulması beklenen İzleme Komisyonu’na üye vermeyecekleri sözlerine ilişkin, "YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in dile getirdiği eleştiriler, sürecin demokratik zeminini zayıflatma riski taşıyor ne yazık ki" dedi.

ÖZEL'İN SÖZLERİNİ ELEŞTİRDİ

Tüm siyasi partilerin komisyonda yer alması gerektiğini ifade eden Doğan, Özgür Özel’in komisyona üye vermeme kararının demokratik zemini zayıflatma riski taşıdığını savundu.

Doğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

"467 destek oyuyla çıkmış bir çerçeve yasadan sonra oluşacak İzleme Komisyonunda tüm grubu olan tüm siyasi partilerin yer almasının bizim açımızdan çok kritik bir değer taşıdığını en başta ifade etmek isterim. Dün YENİ Parti’nin açıklaması ve Genel Başkan Özgür Özel’in İzleme Komisyonuna üye vermeme yönündeki kararı duyurması en çok konuşulan konulardan biri bu oldu. Barış ve demokratik toplum sürecinin başarıya ulaşması ancak somut ve güven tesis edici demokratikleşme adımlarının atılmasıyla mümkün. Bu bizim için tartışmaya açık bir konu dahi değildir. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in dile getirdiği eleştiriler sürecin demokratik zeminini zayıflatma riski taşıyor ne yazık ki. O yüzden biz bu açıklamaları demokratik zemini zayıflatma riskini taşıyan bir tutum olarak değerlendiriyoruz" dedi.

AA

YENİ PARTİ’YE KARARI YENİDEN DEĞERLENDİRME ÇAĞRISI

İzleme Komisyonu’na grubu olan tüm siyasi partilerin üye vermesi gerektiğini ifade eden Doğan, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında İmralı’ya gidecek heyete üye vermeme, çerçeve yasa konusunda çıkan hayır oylarıyla yaşanan kırılma ve şimdi de İzleme Komisyonu’nda yer almama kararı şöyle görünüyor; aman süreç yanlısıymışız gibi görünmeyelim kararı. Bu iyi bir görüntü değil. 50 yıldır süren bu savaşı durdurmak masada herkesin olmasını gerektirir. Herkesin olmasını talep ediyoruz. En başta ana muhalefetin olması gerekiyor. Aksi takdirde siyasetsizlik olarak okunur. Bu nedenle YENİ Parti’nin kararını yeniden değerlendirmesinin Türkiye’nin barışına ve demokratik geleceğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL KARARI BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Kasım’da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüşmesinin ardından partisinin komisyona üye vermeyeceğini duyurmuştu. Özel, “Bu işte olmamızı isteyenler önce verdikleri sözü tutacak. Biz bu işin içinde yokuz” demişti

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır