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Aleyna Çakır kimdir? Aleyna Çakır davası son durum!

08.03.2021 17:58 | Son Güncelleme:
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Aleyna Çakır kimdir? Aleyna Çakır davası son durum!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aleyna Çakır, gündemde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve kamuoyunun yakından takip ettiği Aleyna Çakır davası son durum ise bu konuda en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un aldığı ceza ise bu davada en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Peki, Aleyna Çakır davası nedir? İşte, detaylar...

Aleyna Çakır kimdir? sosyal medyada darp görüntüleri çıkan genç kız ile ilgili arama motorları üzerinden en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Dünya Kadınlar Günü'nde, hayatını kaybeden kadınlar sosyal medyada anıldı. Sevgilisi tarafından darp edilen ve evinde ölü bulunan Aleya Çakır'ın davası, uzun süre gündemde kalmıştı. Bu konu hakkında bilgisi olmayanlar ise Aleyna Çakır davası nedir? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Aleyna Çakır davası son durum ne? İşte, tüm detaylar...

Aleyna Çakır kimdir?

Asıl adı Sema Esen olan ve takma adı Aleyna Çakır 1999 yılında doğan genç bir kız idi. Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesindeki evinde boynunda iple ölü bulunan 21 yaşındaki genç kız, cinayete kurban giden kadınlardan biri oldu.

Aleyna Çakır davası nedir?

Sosyal medyada sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından darp edildiği ve yerde baygın bir şekilde yattığı görüntülerinin yayılması ile kamuoyunun vicdanınızı sızlatan Aleyna Çakır, 3 Haziran’da evinde ölü bulundu. Boynunda iple bulunan Aleyna Çakır’ın intihar ettiği düşünülürken, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda; Çakır’ın ası sonucunda ölmediği ortaya çıktı. Aleyna Çakır’ın ailesi ise kızlarının ölüm nedenini öğrenmek için katıldıkları Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, genç kızın ölümünün sorumlusu olarak sevgilisi Ümitcan Uygun’u işaret etti.

Aleyna Çakır davası son durum

Aleyna Çakır’ın sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun, iki kadınla uyuşturucu madde kullandığı görüntülerinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alınmıştı. Aleyna Çakır’ın ölümüne sebebiyet verdiği kişi olarak işaret edilen Uygun’dan cezaevine gönderilmeden önce DNA örneği alındı.

Ümitcan Uygun’dan alınan DNA örneği, Çakır’ın bedeninden alınan doku ve sperm örneği ile eşleşti. Savcılık soruşturmasını tamamlayarak Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun hakkında, 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından iddianame düzenledi. Baba Durak Uygun ve oğul Ümitcan Uygun hakkında 7 aydan 4.5 yıla kadar hapis kararı istendi.

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Müge Anlı Aleyna Çakır

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