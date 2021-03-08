Aleyna Çakır kimdir? Aleyna Çakır davası son durum!

Aleyna Çakır kimdir? sosyal medyada darp görüntüleri çıkan genç kız ile ilgili arama motorları üzerinden en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Dünya Kadınlar Günü'nde, hayatını kaybeden kadınlar sosyal medyada anıldı. Sevgilisi tarafından darp edilen ve evinde ölü bulunan Aleya Çakır'ın davası, uzun süre gündemde kalmıştı. Bu konu hakkında bilgisi olmayanlar ise Aleyna Çakır davası nedir? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Aleyna Çakır davası son durum ne? İşte, tüm detaylar...

Aleyna Çakır kimdir?

Asıl adı Sema Esen olan ve takma adı Aleyna Çakır 1999 yılında doğan genç bir kız idi. Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesindeki evinde boynunda iple ölü bulunan 21 yaşındaki genç kız, cinayete kurban giden kadınlardan biri oldu.

Aleyna Çakır davası nedir?

Sosyal medyada sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından darp edildiği ve yerde baygın bir şekilde yattığı görüntülerinin yayılması ile kamuoyunun vicdanınızı sızlatan Aleyna Çakır, 3 Haziran’da evinde ölü bulundu. Boynunda iple bulunan Aleyna Çakır’ın intihar ettiği düşünülürken, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda; Çakır’ın ası sonucunda ölmediği ortaya çıktı. Aleyna Çakır’ın ailesi ise kızlarının ölüm nedenini öğrenmek için katıldıkları Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, genç kızın ölümünün sorumlusu olarak sevgilisi Ümitcan Uygun’u işaret etti.