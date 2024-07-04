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  4. Aleyna Kalaycıoğlu'na samimi görüntülendiği Doğukan Güngör sorulunca... "Artık arkadaşım da değil"

Aleyna Kalaycıoğlu'na samimi görüntülendiği Doğukan Güngör sorulunca... "Artık arkadaşım da değil"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.07.2024 06:55
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Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde Doğukan Güngör’le şezlongta samimi şekilde görüntülenmişti. Aşk iddialarını yalanlayan Survivor Aleyna kendisine Kızılcık Şerbeti oyuncusu sorulunca şekilden şekle girdi yetmedi ünlü isme resmen ateş etti.

Aleyna Kalaycıoğlu'na samimi görüntülendiği Doğukan Güngör sorulunca... "Artık arkadaşım da değil"

Survivor All Star'da adından sıkça söz ettiren Aleyna özel hayatıyla gündemde., Kızılcık Şerbet dizisinin yıldızı Doğukan Güngör ile şezlongta samimi şekilde görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu İstanbul'da görüntülendi.

Aleyna Kalaycıoğlu’nun, “Doğukan Güngör ile aşk yaşıyor musunuz?” sorularına verdiği yanıt olay oldu.

Ünlü isim, Doğukan Güngör’ün sarıldığı poza ilişkin Muhabir Online'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"HOŞ OLMAYAN ŞEYLER..."

Survivor Aleyna Doğukan Güngör’ün sarıldığı poza ilişkin Muhabir Online'a yaptığı açıklamada “Arkadaşımın arkadaşı kendisi. Beachte birlikteydik. Telefondan bir şey gösteriyordu. Güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü ortaya çıkmış. Ama zaten bu saatten sonra arkadaşım da değil kendisi. Hoş olmayan şeyler yani. Aramda bir şey olması onunla imkansız.” dedi.

Şezlongta samimi halde yakalandılar! Bomba aşk... Şezlongta samimi halde yakalandılar! Bomba aşk...

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Sorular karşısında şekilden şekle giren Aleyna muhabirlere bu soruları Doğukan Güngör'e yöneltmelerini de söyledi.

Express


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