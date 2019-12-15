Aleyna Tilki: Her gün sahneye ölüm korkusuyla çıkıp...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sponsor olduğu Forbes dergisinin Türkiye'nin ilham veren gençlerini ödüllendirmek için düzenlediği “30 Altı 30″da Aleyna Tilki krizi yaşanmıştı. Bakanlık, Aleyna Tilki'ye ödül verilmediğini açıklamış, resmi siteden yayınladığı listede de Aleyna Tilki'nin ismini silmişti. Böylece 30 kişiden oluşması gereken o listede 29 kişi yer almıştı.

Ancak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katıldığı ödül töreninde Aleyna Tilki'nin de isminin ödül alanlar arasında yer aldığı dikkat çekmişti.

Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşım üzerinden kendisini ödüllendirenlere teşekkürlerini sundu.

İşte Tilki’nin yaşadıklarını da anlattığı yeni paylaşımı:

“Daha yaşım küçük olduğu için, sahneye çıkma yasağımın olduğu dönemi hatırlıyor musunuz? 16 yaşımda binbir zorlukla, hikayesini anlatsam, yolumu anlatsam hayretle dinleyeceğiniz Türkiye'nin Youtube’da en çok dinlenen şarkısı olan ilk şarkımızı? Ya da her gün küçük yaşta sahneye çıktığım için adliyeye gidip "ben yalnızca sahneye çıkıyorum, ben çocuk yetiştirme kuruluna verilmek istemiyorum" diye ailemi kaybetmekten korktuğum o dönemi? Tecrübesizdim… Ben değil herkes tecrübesizdi çünkü Türkiye'de ilktim… Kimseye kızamazdık… Ya da sahnemde patlayan çivi tipi el yapımı bombadan, prodüktörümün geçmişte canice bıçaklanmasından ve aylarca hastanelerde kaldığımızdan, yapılan manüplasyonlardan da haberiniz var mı? Her gün sahneye ölüm korkusuyla çıkıp, binlerce kişiyi karşımda görünce ölsem gam yemem artık benim yerim burası diye gözünü karartan cesur bir kalbiniz oldu mu?