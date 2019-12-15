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Aleyna Tilki: Her gün sahneye ölüm korkusuyla çıkıp...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 11:13 | Son Güncelleme

Forbes dergisinin ilham veren gençler ödülüyle gündemde olan Aleyna Tilki yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gelen tepkiler üzerine ödül listesinden adı çıkarılan Tilki açıklamasında "sahneye çıkma yasağımın olduğu dönemi hatırlıyor musunuz" diye sordu.

Aleyna Tilki: Her gün sahneye ölüm korkusuyla çıkıp...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sponsor olduğu Forbes dergisinin Türkiye'nin ilham veren gençlerini ödüllendirmek için düzenlediği “30 Altı 30″da Aleyna Tilki krizi yaşanmıştı. Bakanlık, Aleyna Tilki'ye ödül verilmediğini açıklamış, resmi siteden yayınladığı listede de Aleyna Tilki'nin ismini silmişti. Böylece 30 kişiden oluşması gereken o listede 29 kişi yer almıştı.

Ancak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katıldığı ödül töreninde Aleyna Tilki'nin de isminin ödül alanlar arasında yer aldığı dikkat çekmişti.

Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşım üzerinden kendisini ödüllendirenlere teşekkürlerini sundu.

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İşte Tilki’nin yaşadıklarını da anlattığı yeni paylaşımı:

“Daha yaşım küçük olduğu için, sahneye çıkma yasağımın olduğu dönemi hatırlıyor musunuz? 16 yaşımda binbir zorlukla, hikayesini anlatsam, yolumu anlatsam hayretle dinleyeceğiniz Türkiye'nin Youtube’da en çok dinlenen şarkısı olan ilk şarkımızı? Ya da her gün küçük yaşta sahneye çıktığım için adliyeye gidip "ben yalnızca sahneye çıkıyorum, ben çocuk yetiştirme kuruluna verilmek istemiyorum" diye ailemi kaybetmekten korktuğum o dönemi? Tecrübesizdim… Ben değil herkes tecrübesizdi çünkü Türkiye'de ilktim… Kimseye kızamazdık… Ya da sahnemde patlayan çivi tipi el yapımı bombadan, prodüktörümün geçmişte canice bıçaklanmasından ve aylarca hastanelerde kaldığımızdan, yapılan manüplasyonlardan da haberiniz var mı? Her gün sahneye ölüm korkusuyla çıkıp, binlerce kişiyi karşımda görünce ölsem gam yemem artık benim yerim burası diye gözünü karartan cesur bir kalbiniz oldu mu?

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Sen hiç 17 yaşında okul gezin haricinde ailensiz yurt dışı seyahati dahi yaptın mı?
Ben o yaştan beri tek başıma Amerika’da yaşıyorum. Onlarca yabancı listede ülkemi temsil ettim ve daha büyüklerinde de temsil edebilmek için Amerika’da yaşadım.
Amerika'ya ilk indiğimde sırtımda sadece sırt çantam vardı. Şimdiyse dünyanın en büyük müzik şirketiyle anlaşmam var... Yolumda neler olduğunu tek tek anlatamam. Pes etmemek ne demek onu anlatmak için, çocuk olma lüksümü bile feda ettiğimi biraz olsun anlayın diye, bir kısmını paylaştım...
İlhama ve başarıya yatkın olanlar yolumu yakından bilir.

Baktığınızda neyi gördüğünüz,
sizi siz yapan şeydir.
İlhamı görenler gördü.

Onca tweetten ve olaydan sadece ‘cumartesi pazar’ ı hatırlayanlarsa...
Onlar için ilham zaten uzak bir detay... Onlar bu cevabı hak ettiler!

Forbes’e ve Bakanlığa yolumu görmezden gelmediği için teşekkür ederim..."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hay senin yolunu...
ne ölme korkusu. ilgi çekip prim yapma peşindesin . 18 yaşından küçiksen gece kulübünde sahne alamazsın . yasaklanması doğruydu
Ay canım kıyamam sana ya ne zorluklar yaşamışsın
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