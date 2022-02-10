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  4. Aleyna Tilki dansözü görünce dayanamadı! Dansözle göbek attı

Aleyna Tilki dansözü görünce dayanamadı! Dansözle göbek attı

10.02.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ'daki kalça dansıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, arkadaşlarıyla eğlendiği evde dansöz ile karşılıklı göbek attı. Tilki, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

Aleyna Tilki şu sıralar danslarıyla ön planda. Uludağ konserinde minicik eteğiyle kalça dansı yaparak öne çıkan Tilki son olarak arkadaşlarıyla evde eğlence yaptı.

Arkadaşlarıyla bir evde yemek yiyen Aleyna Tilki, kendilerine eşlik eden dansözün dansı karşısında sessiz kalamadı.

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Dansözle karşılıklı göbek atan Aleyna, kıvraklığıyla da dikkatleri üzerine çekti. O anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Tilki, "Oryantal perileri son hız devam" notunu yazdı.

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Aleyna Tilki
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