Aleyna Tilki dansözü görünce dayanamadı! Dansözle göbek attı

Aleyna Tilki şu sıralar danslarıyla ön planda. Uludağ konserinde minicik eteğiyle kalça dansı yaparak öne çıkan Tilki son olarak arkadaşlarıyla evde eğlence yaptı.

Arkadaşlarıyla bir evde yemek yiyen Aleyna Tilki, kendilerine eşlik eden dansözün dansı karşısında sessiz kalamadı.

Dansözle karşılıklı göbek atan Aleyna, kıvraklığıyla da dikkatleri üzerine çekti. O anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Tilki, "Oryantal perileri son hız devam" notunu yazdı.

