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Aleyna Tilki de TikTok'a girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 17:00 | Son Güncelleme

Güzel şarkıcı kısa bir süre önce dans ederken çektiği klibi hesabında paylaştı ve gündeme bomba gibi düştü! Aleyna Tilki de TikTok'a giriş yaptı.

Aleyna Tilki karantina günlerini eğlenerek geçiriyor! Son çıkardığı Yalan klibi ile dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı kısa bir süre önce sosyal medya hesabında paylaştığı ufak bir klip ile gündeme bomba gibi düştü!

Yakınları ile birlikte dans ettiği klibi hesabında takipçilerine paylaşan ünlü şarkıcının figürleri çok konuşuldu!

Macerana şarkısında dans eden güzel şarkıcı TikTok hesabı açtığını da takipçilerine bildirdi.

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"Hahaha ilk tiktok videom. Çok eğlenceli" yazarak paylaştığı klibi kısa bir süre içerisinde on binlerce kişi tarafından izlendi.


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Anahtar Kelimeler:
TikTok, Aleyna Tilki,

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