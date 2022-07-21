Aleyna Tilki'den kumar itirafı! Sosyal medya ayağa kalktı

Genç popçu Aleyna Tilki, çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Hem özel hayatı hem açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Tilki, bu kez kumar itirafıyla herkesi şaşırttı.

Kıbrıs'ta sahne öncesi basın mensuplarına konuşan Aleyna Tilki, "Sahneye çıkayım da enerjim yerine gelsin diye bekliyorum. Nedense çıktığım anda her şey değişiyor" dedi.



"LİMİTLİ KUMAR OYNUYORUM"

Tilki, basın mensuplarının "Kıbrıs'ta bir anınız var mı?" sorusu üzerine de şunları söyledi: "Ben Kıbrıs'ta limitli kumar oynamayı seviyorum açıkçası. Bunu buradan itiraf edeyim. Ama hep kendime limit koyuyorum, oraya kadar oynuyorum. Oradan sonra genelde bırakıyorum. Kumardan bir şey kazandıysam onu harcamam" dedi.

Aleyna Tilki, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, genç isme tepki yağdı.

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