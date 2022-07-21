MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki'den kumar itirafı! Sosyal medya ayağa kalktı

Aleyna Tilki'den kumar itirafı! Sosyal medya ayağa kalktı

21.07.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Attığı her adımla sık sık gündem olan Aleyna Tilki, bu defa kumar çıkışıyla gündemde! "Ben Kıbrıs’ta limitli kumar oynamayı seviyorum açıkçası..." diyen Aleyna Tilki, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Genç popçu Aleyna Tilki, çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Hem özel hayatı hem açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Tilki, bu kez kumar itirafıyla herkesi şaşırttı.

62c6a52dea383486568ef4c1

Kıbrıs'ta sahne öncesi basın mensuplarına konuşan Aleyna Tilki, "Sahneye çıkayım da enerjim yerine gelsin diye bekliyorum. Nedense çıktığım anda her şey değişiyor" dedi.
g_7159

"LİMİTLİ KUMAR OYNUYORUM"

Tilki, basın mensuplarının "Kıbrıs'ta bir anınız var mı?" sorusu üzerine de şunları söyledi: "Ben Kıbrıs'ta limitli kumar oynamayı seviyorum açıkçası. Bunu buradan itiraf edeyim. Ama hep kendime limit koyuyorum, oraya kadar oynuyorum. Oradan sonra genelde bırakıyorum. Kumardan bir şey kazandıysam onu harcamam" dedi.

Aleyna Tilki, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, genç isme tepki yağdı.

v2tilki-tepki_1658345739

Prime Alışveriş Festivali… Bu müthiş fırsatları kaçırmayın! (21.07.2022)

Samsung Cep Telefonları

Akıllı Saatler

Cep Telefonları ve Aksesuarları

Televizyon ve Ev Sinema Sistemleri

Elektrikli Küçük Ev Aletleri

Philips Kişisel Bakım Ürünleri

Philips Ev Yaşam Ürünleri

Adidas Spor Giyim

Stanley Termos ve Soğutucu Çantalar

Nespresso Kahve Makineleri

Sony Ürünleri

Bebek Bakım Ürünleri

Tüm Fırsatlar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mayolu poz verdi! "Taş bebek"İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mayolu poz verdi! "Taş bebek"
Şaşkına çevirdi! ""Eşimi birden fazla erkekle..."Şaşkına çevirdi! ""Eşimi birden fazla erkekle..."
Dekoltesiyle hayran bıraktı! Kasığına kadar... Dekoltesiyle hayran bıraktı! Kasığına kadar...
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
iğrenç bir görünüşü var zaten
serdar ortaç da mı ders olmaz insana yahu
Bunun sonu da serdar ortaç gibi olur , serdar ın yaşına gelmeden olur ama bu gidişle.

En Çok Okunan Haberler

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

Dünya sınırlarında yaşayan en çekici kadın, Paige Spiranac seçildi!

Dünya sınırlarında yaşayan en çekici kadın, Paige Spiranac seçildi!

Kritik MGK öncesi gelen görüntüler dikkat çekti! Yan yana...

Kritik MGK öncesi gelen görüntüler dikkat çekti! Yan yana...

Fenerbahçe ve Galatasaray Katar'a gidiyor! İlginç anlaşma...

Fenerbahçe ve Galatasaray Katar'a gidiyor! İlginç anlaşma...

İlginizi Çekebilir

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.