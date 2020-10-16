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Aleyna Tilki'den önce Stella Maxwell giymiş! 'Şaka olsun...'

16.10.2020 09:26 | Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki'den önce Stella Maxwell giymiş! 'Şaka olsun...'

Aleyna Tilki, Kylie Jenner'dan önce kendisinin giydiği elbise hakkında konuştu. Tilki, "Stella Maxwell benden önce giymiş, zaten şaka olsun diye paylaşmıştım" dedi.

Aleyna Tilki önceki gün Bebek'teydi. Kız arkadaşıyla kahve içip sohbet eden Tilki, mekandan çıkarken şoförünü çağırıp maske getirtti. Genç popçu, "Çok çalışıyorum. Çalışan demir pas tutmazmış" diyerek yaptığı işlere övgü yağdırdı.

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Kylie Jenner ile aynı kıyafeti giyen Aleyna Tilki ve bununla ilgili geçtiğimiz günlerde paylaşımda bulunan popçu, "Evet ilk ben giydim. Stella Maxwell benden önce giymiş görmedim ben, zaten şaka olsun diye paylaşmıştım o gönderiyi" diyerek aracına bindi.

Aleyna Tilki Kylie Jenner'ı o elbiseyle görünce... 'Ben giymiştim'Aleyna Tilki Kylie Jenner'ı o elbiseyle görünce... 'Ben giymiştim'

Jenner, ünlü bir firmanın imzasını taşıyan 35 bin TL değerindeki o elbiseyle çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.

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Aleyna Tilki'den de ilginç bir yanıt gelmişti. Tilki, Jenner'ın üzerindeki kıyafeti bir yıl önce kendisinin giydiğini belirten bir paylaşım yaptı. (Habertürk)

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