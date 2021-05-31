Aleyna Tilki'den reklam anlaşması! Artık TikTok'ta!

Dünya yıldızlarının son yıllarda sıkça kariyerlerinde kullandıkları TikTok, gençler arasında en popüler uygulama.

Aleyna Tilki, reklam müziğinin yanı sıra yaza damga vuracak bir de video klip hazırlıyor. Aleyna Tilki, bir marka için yaptığı projede TikTok'ta rekora koşmayı hedefliyor.

Aleyna Tilki, dünya yıldızlarının büyük ilgi gösterdiği, gençlerin favori sosyal medya uygulaması TikTok platformunda ülkemizde de bir ilke imza atıyor. Bir müzik starı ve TikTok fenomenleri, bir reklam için ilk kez birlikte kamera karşısına geçiyor. Aleyna Tilki 6 aydır bu proje üzerinde çalışıyor.

Türkiye’de 20 milyon aktif kullanıcısıyla nüfusun yaklaşık 4’te birine hitap eden TikTok, günümüzün bir gerçeği haline gelmiş durumda. Dünya yıldızları da TikTok’u çok aktif şekilde kullanıyor, dünyada her 10 video klibin 7’si TikTok’ta lanse ediliyor. Birçok ünlü yıldız, şarkıları, klipleri ve danslarıyla TikTok’ta takipçilerine sesleniyor.

