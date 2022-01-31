Aleyna Tilki isyan etti: Ailemin can güvenliği yok!

Dün akşam dinleyicileriyle Kıbrıs'ta bir araya gelen Aleyna Tilki, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"ORTAK DÜET PLANIMIZ VAR"

Tilki, "Konserimi izlemeye annem, babam ve kardeşim de geldi. Hemen hemen her konsere hep beraber gidiyoruz bugün olduğu gibi." dedi. Annesi Havva Öztel'in sesinin güzel olduğunu belirten 21 yaşındaki şarkıcı, "Bu 'Anneler Günü'nde anımız olsun diye ortak düet gibi bir şey yapma planımız var." ifadelerini kullandı.

"SANAT İZAHI OLMAYAN BİR ŞEYDİR"

Son dönemde konserlerinde tercih ettiği sahne kostümleriyle dikkat çeken Gülşen'le ilgili de konuşan Aleyna Tilki, şunları söyledi:

Sanat bazen izahı olmayan bir şeydir. Biz ne yaptığımızın izahını yapmak zorunda değiliz. Sanatçının kostümü, şarkısı ile arasındaki bağdır kimse karışamaz, kimse buna hesap soramaz. Sanat izah edilemeyen tek şeydir o yüzden de buna sanat derler.

"TEHDİT MESAJLARI ALIYORUM"

Öte yandan geçen ay kendisi konserdeyken evine gelip, saatlerce bekleyen takıntılı hayranın ceza almadığını sadece uzaklaştırma aldığını belirten Tilki, "Elini kolunu sallayarak geziyor, benim ve ailemin can güvenliği yok! Kıbrıs'a gelirken bana sosyal medyadan silah ve balta ile tehdit mesajı yollayan kişilerle ilgili de ceza almaları için başvuru yaptım. Hepsinin ceza alması için gerekeni yapıyor olacağım ve yetkililerden yardım istiyorum." dedi.

"KENDİMİ SAHİPSİZ HİSSETTİM!"

Genç popçu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Aralarda espriye vuruyorum ama çok etkilendim bu durumdan. Duygumu saklamaya çalışıyorum. Tehdit altındayım daha doğrusu tek ben değil, kadınlar olarak tehdit altındayız. Özellikle kadınların taciz edilebilmesi sanki çok normal şu anda. Kadın cinayeti, kadın tacizi haberlerini o kadar çok görüyoruz ki... Kadınları korumak, kollamak için teşvik ediniliyor. İstiyorum ki biri çıksın artık 'Kadınlara bir şey yapılmayacak, çok sıkı yaptırımlar olacak!' böyle bir şey konuşsun, içimize su serpsin istiyorum. Başıma bu olaylar geldi. Kendimi sahipsiz hissettim. Beni, tüm kadınları sahiplenmek gerek. Lütfen biz kadınlara sahip çıkın!

Aleyna Tilki, ardından Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Beni evime baltayla gelmekle tehdit eden şahıs şimdi evimi bulamadığı sürece serbest mi gezecek? İş bana mı kaldı? Bana kaldıysa o baltayla yapabileceklerimi söylemek istemiyorum. Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime 'laps' diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin! Evde uyurken de korumayla uyuyamam. Benim de bir hayatım var. Yoğurdu suyla karıştırınca ayran olabileceğini haber verdiğimde tüm Türkiye bunu konuştu! 'Ölüm tehditleri' diyorum, 'Evime kadar girebilen insanlar' diyorum kimsede tık yok. Tarifimi yargılayanlar, bir insanın canının tehlikede olmasını yadırgamıyorlar bile... Şimdi bu ceza almayacak mı? Alacak. Emniyet müdürü sağ olsun, aradı. Tekrardan herkesten şikayetçi olacağım. Gerekenin yapılmasını umuyorum.

"BEN BİZZAT UĞRAŞIRIM!"

Aleyna Tilki, yaşananların ardından geçtiğimiz haftalarda Tilki, evini değiştirmişti. Ailece bir travma yaşadıklarını belirten ve konuyla alakalı paylaşımda bulunan Tilki, "Bu beni rahatsız edenler; evim değişti! He ama hesaplaşmak isteyen varsa direkt bana yazsın bu saatten sonra! Zaten serbest kalınıyor. Ben bizzat uğraşırım!" ifadelerini kullanmıştı.



