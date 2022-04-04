Aleyna Tilki kızdı! "Güzelim ve yetenekliyim diye..."

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozuyla gündemdeydi. Geçtiğimiz günlerde kalçası yırtık kot pantolonlu pozunu paylaşınca tüm dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki şimdi de kendisini eleştirenlerle kavga edeceğini söyledi.

"Bundan sonra beni insan gibi görmeyip boş boş eleştiren herkesle hobi olarak eğlence için kavga edeceğim" diyen Aleyna Tilki yeni açıklama yaptı.

Aleyna Tilki açıklamasında" Sen Aleyna'sın yapma böyle şeyler diyenler... Evet Aleyna'yım. Onlar da Ayşe Fatma Ali falan yani herkes bir insan. Güzelim ve yetenekliyim diye daha az yeteneği olanla evren düzeyindeki varlığımızın değeri birbirinden farklı olmuyor ki..." dedi.



