Aleyna Tilki kurtlarını döktü! Ankara havası rüzgarı...

Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrollerini paylaşan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan ünlü popçu Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisi setinde ara verdiği ana ait eğlenceli bir video paylaştı. Rol arkadaşları ile birlikte Ankara havası oynayan Tilki, paylaşımına 'Set arası Ankara havası mı? Birkaç saat dursun silcem' notunu düştü.

Tilki'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları 'Bu Ankara havası değil. Ankara havası yavaş oynanır.', 'Silme ya çok güzel bu.' ve 'Ankaralılar ağlıyor şu an' gibi yorumlarda bulundu.



