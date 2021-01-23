MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki kurtlarını döktü! Ankara havası rüzgarı...

Aleyna Tilki kurtlarını döktü! Ankara havası rüzgarı...

23.01.2021 15:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol olarak yer alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından set arasında eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Genç popçu, Ankara havası oynadığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Tilki, paylaşımına 'Set arası Ankara havası mı? Birkaç saat dursun silcem' notunu ekledi.

Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrollerini paylaşan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan ünlü popçu Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisi setinde ara verdiği ana ait eğlenceli bir video paylaştı. Rol arkadaşları ile birlikte Ankara havası oynayan Tilki, paylaşımına 'Set arası Ankara havası mı? Birkaç saat dursun silcem' notunu düştü.

13213213

Tilki'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları 'Bu Ankara havası değil. Ankara havası yavaş oynanır.', 'Silme ya çok güzel bu.' ve 'Ankaralılar ağlıyor şu an' gibi yorumlarda bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Usta yönetmen hayatını kaybetti!Usta yönetmen hayatını kaybetti!
The Walking Dead’i karıştıran paylaşım!The Walking Dead’i karıştıran paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Survivor'da büyük kavga! Ünlü isim çılgına döndü

Survivor'da büyük kavga! Ünlü isim çılgına döndü

Sollama kavgası kanlı bitti! 14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

Sollama kavgası kanlı bitti! 14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarları kızdıran paylaşım

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarları kızdıran paylaşım

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bikini altı neredeyse yok gibi!

Bikini altı neredeyse yok gibi!

Bomba ayrılıktan sonra bomba transfer

Bomba ayrılıktan sonra bomba transfer

İbo Show kavgası! Oktay Kaynarca kızdı

İbo Show kavgası! Oktay Kaynarca kızdı

Diğer Haberler

Sıla'ya eski eşi ve eski sevgilisinden peş peşe karşı atak

Sıla'ya eski eşi ve eski sevgilisinden peş peşe karşı atak

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'ın kıskandıran mutluluğu

Ünlü çiftin kıskandıran mutluluğu! Samimi halleri dikkat çekti

Cardi B. yine olay oldu! O nasıl kıyafet...

Yine olay oldu! O nasıl kıyafet...

Usta yönetmen Ali Utku hayatını kaybetti!

Usta yönetmen hayatını kaybetti!

Claudia Romani hayal gücüne yer bırakmadı

Hayal gücüne yer bırakmadı

Fenomen Fouz Al-Otaibi eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.