Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel: Birlikte büyüdük seninle...

Sosyal medyadan her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Aleyna Tilki, bu kez annesi Havva Öztel'in paylaşımlarıyla anılıyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Havva Öztel sosyal medya hesabından Aleyna Tilki'nin doğum gününü kutladı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in görüntüsüne "Ablası gibi" yorumları yağdı. Havva Öztel kızıyla bir pozunu paylaşarak duygularını paylaştı. Öztel şunları yazdı:

"Hayatımda en anlamlı dediğim iki tarih ve saat var, prenseslerimin doğum günü ve saati. Prenseslerim diyorum onlar sadece anne ve babasının prensesi. Bugün 28.03.2000 Saat:15.15 ilk anne olduğum ve dünyalar güzeli kızımı kucağıma aldığım gün, tarifsiz bir cennet kokusu doldu odam, sevginin bu denli güçlü olduğunu o gün öğrendim. Birlikte büyüdük seninle. Ömrümde ol büyüdüğüm, iyi ki doğdun büyüttüğüm. Gözlerinde huzuru, gülüşünde geçmişin güzelliklerini gördüğüm. İyi ki benim kızım iyikimsin gururum nice güzel yaşlara cennet bahçem seni çok seviyorum Bu beraber olamadığımız ilk doğum günün içim buruk kalbimle yanındayım kızım, iyi ki doğdun kızım."



