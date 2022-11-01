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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Havva Öztel'in yaşını duyanlar çok şaşırıyor

01.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 2. Sayfa magazin programına 1 Kasım 2022 Salı günü konuk oldu. Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayan Öztel, prodüktör olup Uğur ve Fırat'a destek verdi. Yaşına karşın düzgün fiziğiyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Havva Öztel vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Havva Öztel'in yaşını duyanlar çok şaşırıyor

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 1 Kasım 2022 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Aleyna Tilki'nin teşvikiyle Bergen şarkısları söylediğini belirten Havav Öztel merak konusu oldu. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in hayatı ve biyografisi...

ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİ HAVVA ÖZTEL KİMDİR?

Havva Öztel 1978 yılında doğdu. Havva Öztel, Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek, Bu Benim Masalım ve Retrograde gibi şarkılarla büyük beğeni toplayan ünlü pop müzik şarkıcısı Aleyna Tilki'nin annesidir.

Havva Öztel, eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başlamıştır. Havva Öztel, aslen Trabzonlu. Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olan Havva Öztel, kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi oldu. Havva Öztel, kızının destiğiyle spor markası da kurdu.

HAVVA ÖZTEL NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

42 yaşındaki Havva Öztel Trabzon, Of'ludur. İki çocuk annesi olan Havva Öztel, son dönemde Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmektedir.

HAVVA ÖZTEL'İN INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Havva Öztel'in Instagram kullanıcı adı @havvaoztel'dir. 118K takipçi takipçisi olan Öztel, biyografisinde "İnsan,TELLİOĞLU,OFLU iki kız annesi (tilkilerin annesi)" ifadelerine yer vermiştir.

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