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Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..."

30.11.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı bir davetten paylaşım yapan 22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, tercih ettiği kıyafetle yine dikkatleri üzerine çekti. Siyah file bir bluz ve etek giyen Tilki'nin iç çamaşırlarının görünmesi, sosyal medyada gündem oldu.

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..."

İç çamaşırlı paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam eden Aleyna Tilki, bir takipçisinden gelen yorum üzerine tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Tilki, klibini izleyen takipçisinin "Şahane popon yeterince gözükmüyor. Daha çok ön plana çıkar. Take It or Leave It'de ne güzel gözüküyordu" yorumuna kayıtsız kalmadı.

'İç çamaşırım konuşuldu' demişti! Bu sefer onu da giymedi 'İç çamaşırım konuşuldu' demişti! Bu sefer onu da giymedi

"HAYATIM BOYUNCA YAŞADIĞIM TACİZLERİN DEVAMI GİBİ..."

Tilki, söz konusu yoruma şöyle karşılık verdi: "Bu tweet, toplumun çok büyük bir bölümünün iç sesi. Yeni şarkımda bahsettiğim duygudan çok bir önceki İngilizce şarkımdaki iç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi! Benim ne giydiğimi değil de neyi hissettiğimi konuşan insanlara ihtiyacım var! Madem muhafazakardınız ve bir kız çocuğunun teşhir edildiğini düşünüyorsunuz o zaman ilgilenmeniz gereken şey kıyafetlerim değil duygularım olmalıydı! Ama siz iyiliği değil, insanların baskı hissetmeden yaşayabilmesini kısıtlamak ve onları daha çok travmatize etmeyi seçtiniz hep"

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İÇ ÇAMAŞIRIYLA DAVETE KATILDI

Bu açıklamasıyla günlerce konuşulan Tilki, bu akşam bir davete iç çamaşırıyla katıldı.
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Davetten paylaşım yapmayı ihmal etmeyen 22 yaşındaki şarkıcıya, iç çamaşırıyla ilgili açıklaması hatırlatılarak tepki yağdı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, "Biri şuna bu kıyafetleri çeyizine koymasını ve sadece evin içinde erkek arkadaşı için giymesini söylesin artık, lütfen. Sapıttı iyice! Ya Allah aşkına bunu kimse savunmasın, korkarım yakında ayıp filmleri çıkacak" yorumunda bulundu.

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