Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya hamile mi?

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, oyuncu Ali Atay ile şubat ayında dünya evine girmişti.

Kaya, geçtiğimiz günlerde yakınlarına hamile olduğunu söylemiş...

Verdiği bir röportajda ‘Anne olmayı çok istiyorum’ diyen Kaya, Bizim Hikaye dizisinde de hamile…

Kaya’nın hamile olduğunu öğrenen sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun dizide de hamile olmasını ‘Demek ki gerçekten hamile ki dizide de hamile kalmış’ gibi yorumladı…

Kaya’dan henüz bir açıklama gelmese de, hamile olduğunu öğrendiğinde haberi yakınları ile paylaşmış…

Ünlü oyuncunun nikâh masasına oturduğunda da hamile olduğu iddia edilmişti. Kaya o zaman hamilelik haberlerini “Kim uydurdu bilmiyorum. Yok öyle bir şey. Ben çok çocuk istiyorum. Darısı başıma, çok istiyoruz ama şu an yok” diye yalanlamıştı. (Sözcü)



