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Ali Babacan'ın seçimle ilgili açıklamasına Ümit Özdağ'dan tepki: Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?

26.06.2023 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın açıklamasına sert sözlerle tepki gösterdi. Seçim değerlendirmesi yapan Babacan'ın "Kimseye borcumuz yok, seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" sözlerini paylaşan Özdağ, "Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'ın seçimle ilgili açıklamasına Ümit Özdağ'dan tepki: Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?

14 Mayıs'taki Genel Seçim'de Millet İttifakı'nın ortağı olan DEVA Partisi, CHP listelerinden 15 milletvekili çıkarmıştı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan yayımladığı mesajında seçim sonuçlarını da değerlendirdi.

"HELALİNDEN KAZANDIK"

Seçim kampanyası boyunca kimseye yalan söylemeyen bir teşkilatları olduğunu belirten Babacan, "Yapamayacağımız hiçbir söz vermedik. Yeniden milletimizin karşısındayız. Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var. Evet seçimi kazanamadık bunun için gereken öz eleştiriyi de muhasebeyi de yapmaktan kaçınmayacağız. Biz hiç kimsenin hakkını yemedik." şeklinde konuştu.

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ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ

Babacan'ın o sözlerine ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan tepki geldi. Özdağ Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin? Ne gerek var ağabey resme aşağıda fotoğrafı var. " ifadelerini kullandı.

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Ali Babacan Ümit Özdağ

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