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Ali Can Ayyıldız ile ayrılan Zeynep Bastık'tan bir garip açıklama! "İlişkiler başlar ve..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.05.2024 09:55
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Ali Can Ayyıldız ile ayrılma kararı alan Zeynep Bastık muhabirlerin sorularına verdiği yanıtlarla dikkat çekti. Bastık ayrılığa dair "İlişkiler başlar ve biter" diyerek yine sosyal medyanın diline düştü.

Ali Can Ayyıldız ile ayrılan Zeynep Bastık'tan bir garip açıklama! "İlişkiler başlar ve..."

İddialı tarzı, sahne kostümleri ve sevilen şarkıları ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık özel hayatıyla yine gündeme geldi.

Tolga Akış’la boşandıktan sonra Ali Can Ayyıldız ile öpüşme pozuyla aşkını duyuran Bastık o dönem eski eşiyle de çok iyiydi. Hatta bu konuda yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti.

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Bastık şimdi ise biten ilişkisine dair söyledikleriyle dikkat çekti. Daha önce de tuhaf tavırları ve cevaplarıyla dikkat çeken Zeynep Bastık, yine aşka dair konuşurken tavırları ve sözleriyle gündem oldu.

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Zeynep Bastık "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde, herkesin keyfi yerinde. Olur böyle şeyler hayatta olmaz mı? Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok" deyince muhabirler şaşırdı.

Bastık "Ay bunu şimdi anlatacak mıyım nedir yani?" diyerek serzenişte bulundu.


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