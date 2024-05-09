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Müstehcen sahneleri oğlu çekmişti! Elizabeth Hurley galada eski sevgilileriyle...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.05.2024 08:18
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İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley'nin, 21 yaşındaki oğlu Damian'ın yönettiği filmde müstehcen sahnelerde olması uzun zamandır konuşuluyor. Hurley Londra gösterimindeki tarzı ve eski sevgililerinin filmi izlemeye gelmesiyle yeniden adından söz ettirdi.

Müstehcen sahneleri oğlu çekmişti! Elizabeth Hurley galada eski sevgilileriyle...

Bir dönemin ünlü modeli Elizabeth Hurley, şu sıralar oğlunun yönetmeni olduğu "Strictly Confidential" filmiyle gündemde.


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