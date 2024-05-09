Müstehcen sahneleri oğlu çekmişti! Elizabeth Hurley galada eski sevgilileriyle...

İngiliz oyuncu ve modelElizabeth Hurley'nin, 21 yaşındaki oğlu Damian'ın yönettiği filmde müstehcen sahnelerde olması uzun zamandır konuşuluyor. Hurley Londra gösterimindeki tarzı ve eski sevgililerinin filmi izlemeye gelmesiyle yeniden adından söz ettirdi.
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