Ali İhsan Yavuz'dan taklidini yapan Şahan Gökbakar'a yanıt

“Her şey çok güzel olacak” göndermesi yapan Şahan Gökbakar, AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un sosyal medyada espri konusu olan 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu' sözlerini taklit ederek instagram hesabından paylaştı.

Yavuz, Şahan Gökbakar’a Twitter hesabından “Taklidi amma da eğlenceli olmuş ama diyete de dikkat etmek şart tabii...” sözleriyle yanıt vermesi üzerine Şahan Gökbakar da Twitter hesabından 'Diyetimde şu sıralar tam kanunsuzluk hakim Ali İhsan Bey. Neyse diyetimizi bozmasak da, niyetimiz bozuk olmasın, en önemlisi o. Espiriye açık bir siyasetçi olmanızı alkışlıyorum' şeklinde cevap verdi.



