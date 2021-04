Ali Koç: Başkanlık ile ilgili net bir şey söylemek için erken

"Büyük taraftar desteğiyle daha da güçlenen takımlar, taraftarsız kalmaktan fazlasıyla etkilendi. Neticesinde geldiğimiz nokta itibarıyla baktığımızda iç sahada olumsuz anlamda rekor kırarken, dış sahada üstün bir performans sergilediğimiz garip bir sezon yaşıyoruz. Avrupa'da da büyük takımlar beklenmedik sonuçlara imza atıyor. Kaybetmememiz gereken puanları kaybettik. Bunlarla beraber göz göre göre hakem hatalarından kaybettiğimiz, heba olan puanlarımız var. Her şeye rağmen toparlanmayı bildik ve şampiyonluk inancımızdan vazgeçmedik. Şu an geldiğimiz noktada tüm olumsuzluklara rağmen son maçlarda sergilediğimiz performans, takımımızın yakaladığı kimya ve birkaç hafta öncesine kadar hayal olarak gördükleri şampiyonluğun camiamızın yakaladığı havayla bir kez daha takımımız şampiyonlukla telaffuz edilmeye başlandı. Kadro derinliğimiz bu süreçte bize rekabet avantajı oluşturacaktır. Bu avantajı kullanarak sakatlık ve koronaya yakalanmadan hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak en büyük hedefimiz. Takımımızın bugünlerinde önemli payı olan Erol hocamıza da teşekkür ediyorum. Onun da bu süreçte katkıları çok büyüktür."

Gösterdikleri çaba ve verdikleri emekten dolayı sağlık çalışanlarına yeniden teşekkür eden Koç, "69 puanla ikinci sıradayız. Geçen hafta bizim için karlı oldu. Bay geçtiğimiz haftada 3 rakibimiz de puan kaybetti. Geçmişteki haftalarda sonuçlar olumlu cereyan etmiyordu. Bu sefer çok şükür ki lehte sonuçlar yaşandı. Artık hepimizin bildiği gibi her bir maç, final maçı" ifadelerini kullandı.

"Hem şampiyonluk hem düşme hattı için belki de son yıllarda olmadığı kadar rekabetçi bir sezon. Bu haftalara geldiğimiz dönemlerde yapılan bazı açıklamalar, sergilenen hareket ve tavırlar süreci saha içinden saha dışına taşıyor. En azından biz böyle okuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF),hakemleri ve kamuoyunu etkisi altına almaya çalışan hamleleri endişeyle görüyoruz. Her takımın yaşadığı şeylerden komplo çıkarmayı mantıksız buluyorum. Özellikle son 15 yıldır Fenerbahçe'ye yaşatılanlara, camiamıza yapılanlara dair tüm gerçekleri hem futbolun paydaşları hem de Türkiye çok çok iyi biliyor ama biz doğru bildiğimiz yolda yolumuza devam etmeye çalışıyoruz ve bunları polemik haline getirmek istemiyoruz. Taraftarımızdan rica ediyorum her açıklamanın satır arasını okuyun, bir şey çıkartmayın, biz şampiyonluğumuza odaklanalım."

Ali Koç, sportif direktör ve Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'na inançlarının sonsuz olduğunu dile getirdi. Eski teknik direktörleri Erol Bulut'un kendilerinde her zaman özel bir yeri olacağına değinen Koç, "Erol Bulut'un ayrılmasıyla sportif direktörümüz Emre Belözoğlu'nu teknik direktörlüğe getirdik. Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli duruşu, hırsı ve kariyeri ile saha kenarında tecrübesiz olsa da bu süreci futbol zekasıyla yönetecektir. Ona inancımız sonsuzdur" değerlendirmesinde bulundu.

"BİZ HER BRANŞA VARIZ"

Yeni yapılandırma anlaşmasından sonra futbol tarafından derneğe kaynak aktarılmasının söz konusu olmayacağını vurgulayan Koç, "Biz her branşta varız. Diğer ezeli rakiplerimiz için aynı şeyi söyleyemeyiz. Yeni yapılandırma anlaşmasından sonra futbol tarafından dernek tarafına kaynak aktarılması söz konusu olmayacağı için bundan sonra iddialı spor kulübü durumunu oturup değerlendirmek zorundayız. Bu branşlara yapılan yatırımların karşılığı olmuyor. Erkek basketbol takımı bir yere kadar. Diğer branşlarında biraz sponsorluk geliri var onun dışında yok. İnşallah her sezon tüm branşlarda iddialı durumumuzu sürdürebiliriz. Şu an içinde bulunduğumuz durum itibariyle bu durum zorlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÇOK FARKLI VE İDDİALI FORMAYLA GELİYORUZ"

Çubuklu formanın her zaman sergileneceğinin de altını çizen Koç, "En fazla 4 forma resmi başvurusu yapabiliyoruz. Her deplasman maçına farklı formayla çıkma söz konusu değil. Önümüzdeki yıl çok farklı ve iddialı formayla geliyoruz. İnşallah taraftarlarımız bu formaları beğenir" şeklinde görüş belirtti.