Ali Koç: Şampiyonluğumuza göz diktiler!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün Silivri'ye giderek davaya katıldı. Dava çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, kumpas davası ile ilgili olarak, “Bu sadece Fenerbahçe’nin, Fenerbahçelilerin davası değil. Bu, Türkiye’nin davası. Kanunsuzluk, kuralsızlık, hiçbir hukuk tanımayan, önce Fenerbahçe’yi daha sonra Cumhurbaşkanı’nı gözüne kestiren, her kişi ve kuruma saldıran, birçok ailenin yuvasını yıkan, devleti yıkmaya cesaret eden bu örgüte karşı mücadele etmek herkesin görevidir” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şike kumpas davasının 14’üncü celsesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“HAKLI DAVAMIZDAN VAZGEÇMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Bu davanın ne anlama geldiğini kulüp olarak çok iyi bildiklerini vurgulayan Ali Koç, “Kumpas davasının 14’üncü celsesi. Büyük ihtimalle yarın ya da öbür gün sonuçlanacak. Muhtemelen 1-2 ay sonra da 15’inci celse başlayacak. Bu davanın Fenerbahçeliler için ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Buraya gelmek, davayı takip etmek o eski günleri hatırlatıyor. Hatırlamak istemediğimiz o eski günleri hatırlatıyor. O zamandan bugüne Silivri Kampüsü çok gelişmiş ama bizim dava istediğimiz kadar gelişmedi. Biz, aslında 2 tane dava takip ediyoruz. Birisi 3 Temmuz davası bir de kumpas davası. Bir tarafta hakkımızı aramak, kamu vicdanında tertemiz olan hakkımızı resmiyete kavuşturmak ve bu süreci sonlandırmak istiyoruz. Öbür taraftan da Fenerbahçe’ye bu kahpe saldırıyı yapan, topyekün her açıdan bize saldıran, devletin kılcal damarlarına sirayet etmiş, tüm rüzgarı arkasına almış, Fenerbahçe’nin yapayalnız kaldığı bir dünyada orantısız bir şekilde bize saldıran bir ortamdan bahsediyoruz. O günlerde iş başa düştü ve Fenerbahçe, Fenerbahçe’yi savunmak durumunda kaldı. Tabii bugün geldiğimiz noktada Türkiye çok değişti. Şimdi, bu kahpe örgüte karşı olmak çok kolay. O zamanlar değildi. Köprüye ilk Fenerbahçeliler çıktı, hatırlayın. Biz çok çektik. Bir Fenerbahçeliler bir de Allah bilir ne çektiğimizi. Dolayısıyla 2019 yılının sonunda sonuçlanmasını beklediğimiz Yargıtay davasının henüz sonuçlanmamış olması ve usulden de olsa bir nebze gecikiyor olması, bizleri fazlasıyla üzmüştür, bir nebze hayal kırıklığına uğratmıştır. Tabii ki haklı davamızdan vazgeçmemiz söz konusu değildir. Bu sadece haklılığımızın nihayete ereceği sonucu ertelemiştir. Usüldeki sıkıntılar giderildikten sonra bizim inancımız, bu mahkemenin de 2020 yılında sonuçlanacağıdır. Diğer taraftan da kumpas davasına Fethi Bey, Alper Bey’in de ifade ettiği gibi onunda 2020 yılında sonuçlanmasını bekliyoruz. Biz buraya taraftarımızla ve kalabalık bir yönetici grubuyla geldik ama bu davalar aylardır devam ediyor. Her zaman, kulüp avukatlarımız işin başında ve yakınen takip ediyor. İnandığımız sonuca kavuşacağımızdan hiçbir şüphemiz yok” şeklinde konuştu.