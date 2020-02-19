Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalar yaptı. İŞTE ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ: "Dün gece oyun oynanırken, kural değişti. TFF'nin bir açıklaması var. Demek ki kurallar oyun oynanırken değişiyormuş. Bu toplantıyı yapmama kararı aldık ama arkadaşlar yoğun ilgi nedeniyle bu basın toplantısını 'Yapalım' dediler. Bir video hazırladık. Sezon başından beri, son dönemlerde yaşadığımız her şeyi tüm çıplaklığıyla ortaya serecek." "WHATSAPP ÜSTÜNDEN KARAR ALINACAKTI" "Hepinizin bildiği pozisyonlar bunlar ama bütünüyle baktığınızda başka bir resim çıkıyor ortaya. 4. hafta Alanyaspor maçıyla başladı, sizinle paylaştığımız pozisyonlar bize göre yoruma açık olmayan pozisyonlar. 2 kusurlu gol yedik, kural hatası için başvurduk. Bizi üzen bunun ele alınma şekliydi. Başvuru yapılmadan kural hatası yoktur açıklaması yapıldı. Az kalsın WhatsApp üstünden karar alınacaktı. IFAB kararı okunmadı. "1 HAFTA SONRA BİZ YAPINCA TEKRAR EDİLDİ" "Antalyaspor maçında pek çok maçta verilen, bize gelince verilmeyen Jailson'la aynı şekilde olan bir el var. Kayserispor maçında 3 penaltımız verilmedi. Tüm Türkiye'nin tartıştığı bir maç olmasına rağmen ertesi hafta maç aldı Arda Kardeşler. Yeni Malatyaspor maçında kaçırdığımız penaltının tekrar edilmesi gerekirdi, 1 hafta sonra biz yapınca tekrar edildi ama bu doğru karardı."

"NE FENERASYON KALMIŞTI, NE ZORLU..." "4 dakika 17 saniye Göztepe maçında bizim golümüz hakkında istişare edildi. Ne edildi bilmiyorum. Aut atışına korner verildi, döndü gol oldu. Bir derbi deplasmanında yanlış bir taç kararı verilmiş gol olunca ortalık yangın yeriydi. Trabzonspor maçında Max Kruse'nin hiçbir temasının olmamasına rağmen golümüzün verilmemesini de gördünüz. Bizim lehimize olsa ne Fenerasyon kalmıştı, ne Zorlu toplantısı, ne bir şey..." "14-15 PUANDAN BAHSEDİYORUZ" Burada 14-15 puandan bahsediyoruz. Bunun sadece yarısını saysanız, tablonun ne kadar fark ettiğini göreceksiniz. Tabii bunlar saha içinde yaşananlar, bunun bir de saha dışında yaşananları var. TFF, aldığı kararlarla sadece bizi zayıflatmakla kalmamış, tüm yarışın tamamını kökünden etkilemiştir. Sezon ilerledikçe etki daha da artacak, göreceksiniz. Teknolojik nimet iyi niyetle kullanılmadığı zaman bu nimet iyi bir sonuç vermiyor. "KAZANDIĞIMIZ 11 MAÇIN 9'UNDA HAKEMLER BİR SONRAKİ MAÇTA MAÇ ALAMADI" Kazandığımız 11 maçın 9'unda hakemler bir sonraki hafta maç alamamışlar. Bu dünyayı bilenler bilir, hakemler ne ister? Hakemler yeni ortamda bol bol maç yönetmek, para kazanmak ister. Hakemlere mesaj nasıl verilir? Her hafta açıklanan hakem hatalarıyla. Bu aslında ödül ve ceza sistemidir. Futbol camiasında şöyle denir, "Hakemler cin gibidir, atamalarına bakarlar ve mesajı alırlar. Bir takımı katlettikten sonra maç alırsa, mesajı da net şekilde alır."

"ÜRKÜTÜCÜ BOYUTTA CÜRETKAR TAVIRLAR" Kayserispor maçında müthiş kötü bir yönetim sergileyen Arda Kardeşler ve Turgay Kaan Numanoğlu ikilisi, bir sonraki hafta Göztepe-Malatya maçına atandılar. Bundan daha iyi mesaj veremezsiniz. Hakemler, söz konusu Fenerbahçe olunca takıntıkları son derece cüretkar tavırları, ürkütücü boyutta olan cüretkar tavırlarını nasıl yorumlayacağımızı, ölçeceğimizi size bırakıyorum. "HAKEMLER BU CESARETİ NEREDEN BULUYOR?" VAR protokolünü tamamen hiçe sayan uygulamalar... Hakemler bu cesareti nereden buluyor? Kime güveniyorlar. Kariyerlerini risk altına alacak şekilde kasıtlı kararlarda kime güveniyorlar? Görüyorum ki teknolojiyi de doğru düzgün kullanmıyoruz. Kenara gidip bazı pozisyonları izlememeleri akıl alabilir gibi değil. "SORUYORUZ NEDEN? DOSYA SAĞLAM OLSUNMUŞ" Kayserispor maçında bir diyalog oluyor. Emre'ye ceza vermek için gazetelerde 'Şöyle dedi, böyle dedi' diye haberler çıkartılıyor. Mevzuata göre o olayla ilgili ceza verilemez. Ancak hakemden ek rapor isteniyor. Soruyoruz neden? Dosya sağlam olsunmuş... Sen ceza veremeyeceğin olaya neden rapor istiyorsun? Çünkü hakemlere mesaj veriliyor. Vedat Muriqi'in sevki de meydan okumadır, zorlamayla yapılan hamledir.

"TRANSFER YAPMAMIZIN ÖNÜ KESİLDİ" Harcama limitleri konusunda çok uğraştık. Çok ihtiyacımız olan transferleri yapmamızın önü kesildi, engellendi. Yerel Finansal Fair-Play konu 2+2=4 değil. Birçok subjektif konu var. Transferin son iki gününe kadar eksi harcama limitinde tutulduk. Tam sınırda tutulduk. Sadık Çiftpınar kardeşime teşekkür ederim, bu seneki maaşında fedakarlık yaptı ve Simon Falette'nin lisansını çıkardık. Başka takımlara da son iki gün çıktı ama onlar bunun çıkacağını biliyordu, biz bilmiyorduk. Koskoca Süper Lig'de pek çok takım transfer yaptı, pek çok takımın finansal durumları ortadayken onlar transfer yaptı ama tek transfer yapması sakıncalı takım Fenerbahçe oldu. "SEZON BAŞINDAN BERİ BİZE KARŞI OLAN BİR TABLO VAR" Sezon başından beri Fenerbahçe'nin golünü nasıl vermeyiz, nasıl transfer yaptırmayız, futbolcularına nasıl ceza veririz, maçı yöneten hakemlere nasıl mesaj veririz gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Kamuoyu da bize karşı yapılanlar hakkında yorum yapmaktadır. Peki Ali Koç, Ersun Yanal, kaptanlar, oyuncular, yabancı oyuncular, Yönetim Kurulu bunları nasıl yorumlamalı?

"BU HAFTA BAKALIM MENÜDE NE VAR?" 'Bunlar basit hatası' diyebilirsiniz. Bunu diyecekler. Resmin bütününe baktığınızda, basit hata, futbolun doğal akışı ile bunlar açıklanamaz. Sadece hakem hataları değil, diğer şeylere de bakmalısınız. Hakem hataları bir standardı geçmiştir. En çok Fenerbahçe'nin canı yandı ama sıkıntı yaşayan sadece biz değiliz. Futbol dışı ve futbol içi unsurlarda birçok kulüp bizim olduğumuz noktaya gelecek. Şikayet edenlerin sayısı artacak. Bu gidişatın değişmesini beklerken, her hafta yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu hafta bakalım menüde ne var? İnşallah bir şey yoktur! "GÖRÜLMEMİŞ BİR FUTBOL MÜHENDİSLİĞİ" "Türk futbolu bugüne kadar görülmemiş bir futbol mühendisliği ile karşı karşıyadır. VAR odasından haberlerin medyaya işlenmesine kadar organize mühendislik! Buna fikstürü de ekleyebilirsiniz. 4-5 hafta geçti, sezonun geri kalan fikstürü belirlenmedi. Neden fikstür 25. haftaya kadar belli? Bunu bir inceleyin, zahmet edip bakarsanız iyi olur." "ADİL BİR REKABET ORTAMI VAR MI?" "Türk futbolunda adil bir rekabet ortamı var diyebilir miyiz? Dün de bugün de. Bu eksiklik herkesin en büyük eksikliği durumuna gelmelidir. Masa başı olaylara çok fazla vakit harcıyoruz ama yapısal sorunlara bu kadar vakit harcamıyoruz.

"NE KADAR NAİF BEKLENTİLER İÇİNDEYMİŞİZ" Haziran 2019'da TFF seçimleri yapıldı, biz çok ümitliydik. Türk futbolunun yapısal sorunlarını gidermek ve sürdürülebilir rekabetçi hale getirmek adına, özellikle de hasret kaldığımız adil rekabet ortamı için umutluyduk. TFF kurullarına isim vermeyeceğimizi söyledik. Zaten gördük ki versek de liste hazırmış. 8 aylık sürede yaşadıklarımız ve öğrendiklerimizden sonra ne kadar naif beklentiler içinde olduğumuzu kabullenmek zorunda kaldık. Ümitsizliğe kapılmamıza sebebiyet veren başka unsurlar da var. TFF başkanının nasıl belirlendiğini, yönetim kurullarının nasıl oluşturduğunu, kurallara kimin nasıl adam soktuğunu daha iyi anladık. "BÜROKRATLAR, BELEDİYE YÖNETİCİLERİYLE OLMAZ" Kabullendikçe gördük ki bu kafayla, bu zihniyetle bundan sonraki yönetimler için de böyle davranıldıkça çok fazla yol kat edilemeyecek. Türk futbolu, bürokratlardan, belediyeden yöneticilik yapmış kişilerden, futbolla ilgisi olmayan kamu ihaleleriyle ilgilenenlerle ilerleyemez. TFF'deki iki kişiden bahsedecektim de arkadaşlarımla konuştuk, şu an için söylemiyorum. Birinin Fenerbahçe'ye karşı tutumundan... Birinin de futbolla alakası olmayan, hiçbirinizin TFF'ye gelene kadar daha önce tanımadığı ve asıl görevinin ne olduğunu anlatacaktım. Ancak arkadaşların ricası üzerine bu konuya girmeyeceğim.

"NİHAT BEY'E KIRGINIZ, KIZGINIZ" Nihat Özdemir 18 yıl Fenerbahçe'de hizmet vermiş, Fenerbahçe'ye mesai harcamıştır. Şahsı bir problemim yok. Söz konusu Fenerbahçe ise benim için kırmızı çizgi orasıdır. Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız. Nihat Özdemir bizi tribünleri kışkırtmakla suçladı bir gazete haberinde. Nihat beyin başarılı olmasını isterdik, hala da istiyoruz ama işin neresinden bakacağımızı bu kadar olay içinde hesaplamakta zorluk çekiyoruz. Zorlu'da bir toplantı oldu, Türk futbolu dizayn ediliyor diye algılar yapıldı. Daha sonra başka başkanlarla konuştuğunu da söyledi, keşke daha evvel açıklasaydı. %30-%40 konusu var. Bunun Fenerbahçe için arttırıldığı söylendi. Ancak bu talebin gerçek sahibi hiç açıklanmadı. Bir toplantıdan sonra 'Fikret Orman ve Adil Gevrek' dedi. Aslında bu kısmen doğru, kısmen değil. Orada da gerçek talep sahibini söylemedi. Hangi Nihat Bey ile irtibat kuracağımızı kestiremiyoruz. İnşallah bu süreç normalleşir. Bizler Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biriyiz. Bizim söylediklerimizi TFF Başkanı umursamalıdır, umursamaz tavırlar olamaz. İnşallah bu olgunluğa hep beraber kavuşuruz. Biz sadece adalet istiyoruz, başka bir talebimiz yok. Futbolda adil rekabet ortamını sağlamak için hep birlikte hareket etmeliyiz.

"ASIL SORUNUMUZ TURKUVAZ MEDYA GRUBUYLA..." Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra bilhassa başka bir noktaya geldi. Geçen gün divan kurulunda 24 demiştim, bugün 32 olmuş. Kulübümüz ve ben, 114 günde 32 kez olumsuz olarak trendtopic yapılmışız sosyal medyada. Bu sosyal medyanın olağan akışına aykırı bir durum. O kadar kolay, fake hesaplarla yapılıyor ki bizim için bir kıymeti kalmadı. Bizim asıl sorunumuz Turkuvaz Medya grubuyla ya da onların sorunu bizimle. Bu kadar saldırı ve propagandaya rağmen kimseyi tesislerimizden de men etmedik. Ben seçim zamanında bir teşekkür etmiştim onlara. Seçim kampanyamda medyayı çok kullanmamıştım, son hafta herkese ziyarette bulunmuştum. Fenerbahçe tarihinin en geniş kapsamlı seçimine giderken benimle ilgili bir tane olumlu haber yapmamışlardı, ben de onlara çok teşekkür etmiştim. Onların sayesinde gençler, konuya objektif bakabilenler neyin ne olduğunu anlamıştı. "FANTASTİK HİKAYELER VARDI KANALLARINDA" Bana göre oldukça ucuz şekilde bezenmiş bir program için teşekkür ediyorum. Fantastik hikayeler vardı haber kanallarında. Birbirine dağıtan olmuş. Bu program sayesinde, anlattıklarımızın ne kadar kuvvetli olduğu belli oldu. Bana göre oldukça ucuz şekilde bezenmiş bir program için teşekkür ediyorum. Fantastik hikayeler vardı haber kanallarında. Birbirine dağıtan olmuş.

"BARİ ŞEREFİNİZ ÜSTÜNE YEMİN ETMEYİN" Bir kanalı açtım, bir hikaye yazıyorlar. Bakayım burada mı? Gelmedi mi? Her türlü şerefi, haysiyeti üzerine yemin ediyor. Ben hocayı kabul etmiyormuşum, hoca idmana çıkmamış... İşin komik tarafı iki saat evvel idmandaydık, hep beraber yemek yedik, toplantı yaptık. Sonra pazartesi akşamı oynanan maçı beraber izledik. Eve bir geldim, aylardır randevu vermiyormuşum, görüşmüyormuşum, kaptanla kavgalıymış... Geçen sene Philipp Cocu ile ilgili hata yapmıştınız, sizi uyarmıştım. Bari şerefiniz üstüne yemin etmeyin. Sonra pazartesi akşamı oynanan maçı beraber izledik. Eve bir geldim, aylardır randevu vermiyormuşum, görüşmüyormuşum, kaptanla kavgalıymış... "SPORLA SİYASET AYRI KULVARLARDA YÜRÜMELİ" Futbola siyaset karıştırılmasın diye ikazda bulunduk. Birileri tarafından bu, Fenerbahçe'ye yönelik suçlama haline getirildi. Sporla siyasetin ayrı kulvarlara yürümesi gerektiğini söylüyoruz. Bu ikazımızı, kamu yöneticilerinin kulüpler arası rekabete zarar verecek şeylerde bulundukları için yapmak zorunda kalmıştık." "TRİBÜNLERDE SİYASİ TEZAHÜRATLARA GİRMEYİN" Fenerbahçe, devletimizle hiçbir zaman gerginliğe girmez. Taraftarlarımızdan bir ricam var. Fantastik, bilim kurgu filmleri gibi senaryolar üretenlerle biz mücadele ederiz. Siz lütfen tribünlerde siyasi tezahüratlara girmeyin.

"UEFA VE FIFA BU KONUDA ÇOK HASSAS" Bunlar açık açık ifade edildiği zaman, bazı kişiler ve kesimler tarafından hayat normal. Ancak Fenerbahçe şikayet edince 'Fenerbahçe spora siyaseti sokuyor.' Artık kim kimi neye sokuyor size bırakıyorum. Futbola siyasetin karışmaması, sadece bizim beklediği bir şey değil. UEFA ve FIFA'nın en hassas konusu. Kamu yöneticileri de sporla ilgilenecektir. Ancak burada belli ilkelere dikkat edilmelidir. Aslında bu konuda güzel ve iyi bir örneğimiz var. "CUMHURBAŞKANIMIZIN DURUŞU ÖRNEK TEŞKİL ETMELİ" Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu, örnek teşkil etmelidir. Kendisi her türlü spora destek olmuştur. Fenerbahçe ve futbolu çok sevmesine rağmen sadece bizim değil hiçbir takımın maçına gitmemiştir. Uluslararası maçlarda tribünde olabileceğini özenle söylemiştir. Ülke yönetme gücünü elinde bulunduran tüm siyasetçilerin bu duruşu örnek alması gerektiğini, aynı hassasiyeti göstermelerini istediğimizi tekrarlıyoruz. Kulübüm ve şahsımın siyasetle işi yok. Girmedik, girmeyeceğiz. Devletle bir sorun yaşamayacağız, ne kadar bazı kesimler uğraşsa bile... Fenerbahçe'nin devlet için neler yapacağı ortadadır ve boynumuz da kıldan incedir. Bizim ifade ettiğimiz konu, futboldaki adil yarışın zedelenmemesi için çağrıdır.

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ" Fenerbahçe taraftarı bu size... Biz her şeyin farkındayız. Tek vücut olarak bugün bizi buraya çıkaran zihniyet ile mücadele etmek için hırslıyız. Bu haftadan itibaren bu inançla omuz omuza taraftarımızın desteğiyle tüm maçları kazanarak şampiyon olmak için çalışacağız. "LİG ADİL YÖNETİLİRSE, EN BÜYÜK ADAY FENERBAHÇE" Transfer hatalarımız oldu, doğru kadro mühendisliği yapamadık, bunu konuşuyoruz, ders almaya çalışıyoruz ama bunların hiçbiri sistematik hatalara maruz kaldığımız, şampiyonluk yarışının dışına itilmeye çalışıldığımız gerçeğini değiştirmez. Kimse 34 harika futbol oynayamaz. Son bir iki haftadır sürekli Fenerbahçe şöyle kötü, böyle kötü algısı var. Taraftarlarımızın her şeyin farkında olduğunu biliyorum. Bize nasıl destek verdiklerini de biliyorum. Statlar dışında da bize omuz veriyorlar. Son haftalarda her türlü psikolojik saldırılara maruz kalıyoruz, her hafta farklı isim hedefe konuluyor. Takım olarak her şeyin farkındayız. Bunlarla mücadele etmek için hırsla dolmuş durumdayız. İnşallah bu hafta sonundan başlayarak, sezonun geri kalan kısmında, bu inançla, hırsla tüm maçları kazanmak ve şampiyon olmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Hafta başı tesislerde, hocamızla, kaptanımızla, oyuncular toplantı yaptık, yemek yedik ve gözlerindeki ışığı korduk. Saha bize yapılanlarla mücadeleden düşeceklerinden korkuyordum ama Ankaragücü maçından sonra nasıl kenetlendiklerini gördüm. Şampiyonluğa nasıl inandıklarını bize gösterecekler. Pazar günü ne yaşayacağız ama pazar gününden itibaren bu lig adil yönetilirse, Fenerbahçe en büyük şampiyonluk adayıdır.