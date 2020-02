Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Fenerbahçe taraftarı bu size... Biz her şeyin farkındayız. Tek vücut olarak bugün bizi buraya çıkaran zihniyet ile mücadele etmek için hırslıyız. Bu haftadan itibaren bu inançla omuz omuza taraftarımızın desteğiyle tüm maçları kazanarak şampiyon olmak için çalışacağız.

"LİG ADİL YÖNETİLİRSE, EN BÜYÜK ADAY FENERBAHÇE"

Transfer hatalarımız oldu, doğru kadro mühendisliği yapamadık, bunu konuşuyoruz, ders almaya çalışıyoruz ama bunların hiçbiri sistematik hatalara maruz kaldığımız, şampiyonluk yarışının dışına itilmeye çalışıldığımız gerçeğini değiştirmez. Kimse 34 harika futbol oynayamaz. Son bir iki haftadır sürekli Fenerbahçe şöyle kötü, böyle kötü algısı var. Taraftarlarımızın her şeyin farkında olduğunu biliyorum. Bize nasıl destek verdiklerini de biliyorum. Statlar dışında da bize omuz veriyorlar. Son haftalarda her türlü psikolojik saldırılara maruz kalıyoruz, her hafta farklı isim hedefe konuluyor. Takım olarak her şeyin farkındayız. Bunlarla mücadele etmek için hırsla dolmuş durumdayız. İnşallah bu hafta sonundan başlayarak, sezonun geri kalan kısmında, bu inançla, hırsla tüm maçları kazanmak ve şampiyon olmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Hafta başı tesislerde, hocamızla, kaptanımızla, oyuncular toplantı yaptık, yemek yedik ve gözlerindeki ışığı korduk. Saha bize yapılanlarla mücadeleden düşeceklerinden korkuyordum ama Ankaragücü maçından sonra nasıl kenetlendiklerini gördüm. Şampiyonluğa nasıl inandıklarını bize gösterecekler. Pazar günü ne yaşayacağız ama pazar gününden itibaren bu lig adil yönetilirse, Fenerbahçe en büyük şampiyonluk adayıdır.