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Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç yeni yaşını yurt dışında kutladı! Irina Shayk, Mert Alaş ve...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.03.2024 13:34
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un 52 yaşına giren eşi Nevbahar Koç Los Angeles'ta büyük bir doğum günü kutladı. Renkli kutlamada Irina Shayk, Mert Alaş gibi dünyaca ünlü isimler de vardı.

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç yeni yaşını yurt dışında kutladı! Irina Shayk, Mert Alaş ve...

Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar ile bir Fenerbahçe etkinliğinde eğlendiği görüntülerle gündeme gelen Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç yeni yaşını kutladı.

Şu sıralar Amerika'da bulunan Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, doğum gününü Los Angeles'ta dostlarının düzenlediği sürpriz parti ile kutladı.

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52 yaşına giren Nevbahar Koç'un sürpriz partisinde dünyaca ünlü isimlerden, Cher, İrana Shayk, Loree Rodkin, James Aka Munky, Evis Xheneti, Mert Alaş da yer aldı.

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Yakın dostlarıyla kutlama yapan ve topuklu ayakkabı şeklinde tasarlanan pastasının mumlarını üfleyen Koç, gece boyunca bir an olsun yerine oturmadı.

Eğlenceli kutlamadan görüntüler de sosyal medyada gündeme geldi.

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