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  4. Ablasının düğününe birlikte katılmışlardı! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli barıştı mı? Düğün öncesi ne konuştuklarını söyledi

Ablasının düğününe birlikte katılmışlardı! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli barıştı mı? Düğün öncesi ne konuştuklarını söyledi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2024 10:00
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Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel iş insanı Murat Filcan ile evlendi. Çiftin nikah şahidi ise Çağla Şıkel'in eski sevgilisi Nail Gönenli oldu. Düğünden karelerin yayılması ile birlikte Çağla Şıkel ve Nail Gönenli hakkında 'Barıştılar mı?' yorumları yapılmaya başlandı. Gönenli düğün öncesi ne konuştuklarını açık açık anlattı.

Ablasının düğününe birlikte katılmışlardı! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli barıştı mı? Düğün öncesi ne konuştuklarını söyledi

Ünlü manken Çağla Şıkel'in ablası Berrna Şıkel, iş insanı Muat Filcan ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğününe Çağla Şıkel’in eski sevgilisi avukat Nail Gönenli de katıldı.

Gözler ise eski eş Emre Altuğ'u ararken Çağla Şıkel ve Nail Gönenli için 'Barıştılar mı?' soruları da gündeme geldi. 3 ay önce ayrılan çiftten Nail Gönenli konuya dair sessizliğini bozdu.

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AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Nail Gönenli barışma iddialarına karşı; 'Ablası Berna ve kocası Murat'la bir senedir bir aradayız. Neredeyse her gününüz beraber geçiyordu. İlişkimiz devam ederken aile gibi olmamız çok normal. Ayrıldık bir araya geliyoruz bir sene gibi bir zamanı paylaştık. Ailesiyle harika diyaloglarımız oldu.

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Düşmanca ayrılmadık. Benden nikah şahitliği talep edildiği zaman benim buna hayır demem söz konusu olamaz. O günlerini paylaştık. Herhangi kötü bir diyaloğumuz yok. Nikah şahitliği durumunu nikah öncesinde konuşmuştuk.' dedi.

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