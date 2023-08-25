Ali Sabancı kimdir, sağlık durumu nasıl? Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Leros adası açıklarında kaza geçirdi

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın kaza geçirdiği öğrenildi. Çiftin botla kayalıklara çarptığı ve yaralandıkları aktarıldı. Ünlü çiftin sağlık durumu merak konusu oldu. İşte Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı hakkında detaylar...

ALİ SABANCI KİMDİR?

Ali Sabancı 5 Mayıs 1969'da Adana'da dünyaya geldi. Şevket Sabancı'nın üçüncü çocuğundan biridir.

Ali Sabancı 1987 ile 1991 yılları arasında Medford, Massachusetts, ABD'de bulunan Tufts University'de ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim aldı. 1993 yılında başladığı New York'taki Columbia University, İşletme Fakültesi’nden Uluslararası Finans dalından yüksek lisans derecesini 1995 yılında almıştır. Ali Sabancı, Vuslat Doğan Sabancı ile evlidir.

Ali Sabancı'nın Şevket Emrecan Sabancı ve Kaan Ali Sabancı adında 2 çocuğu vardır.

ALİ SABANCI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

DHA'nın haberine göre; çift, denizde zodyak botla kaza yaptı. Yaralanan çift ilk müdahalenin ardından Bodrum'a getirildi. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu öğrenilen Ali Sabancı İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Vuslat Doğan Sabancı'nın aynı özel hastaneye getirileceği öğrenildi.

