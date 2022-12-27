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  4. Ali Şen'in oğlu Metin Şen'den kötü haber! Acilen hastaneye kaldırıldı

Ali Şen'in oğlu Metin Şen'den kötü haber! Acilen hastaneye kaldırıldı

27.12.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen, babasını ziyaret için gittiği Bodrum'da fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Metin Şen'in beynine pıhtı attığı ortaya çıktı. Turizm ve bilişim şirketleri sahibi Metin Şen, geçen cuma günü babası Ali Şen'i ziyaret etmek için Bodrum'a gitti. Cumartesi sabahı yürüyüşe çıkan Metin Şen, eve dönünce kendini kötü hissettiğini söyledi, ardından da bayıldı. Hemen hastaneye kaldırılan işadamının beynine pıhtı attığı anlaşıldı.

Ali Şen'in oğlu Metin Şen'den kötü haber! Acilen hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen sevenlerini korkuttu. Geçen cuma, eşi Aslı Şen, oğulları Berke ve Batu ile Bodrum'da yaşayan babası Ali Şen'i ziyarete giden Metin Şen'in hastanelik olduğu ortaya çıktı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Metin Şen, cumartesi sabahı yürüyüşe çıkmış ve yürüyüşünü bitirip eve döndüğü sırada fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı. Şen'in beynine pıhtı attığı ortaya çıktı.

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Metin Şen'in şu an iyi ama tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede tedavi görecek.


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Ali Şen Aslı Şen

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