Ali Şen'in oğlu Metin Şen'den kötü haber! Acilen hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen sevenlerini korkuttu. Geçen cuma, eşi Aslı Şen, oğulları Berke ve Batu ile Bodrum'da yaşayan babası Ali Şen'i ziyarete giden Metin Şen'in hastanelik olduğu ortaya çıktı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Metin Şen, cumartesi sabahı yürüyüşe çıkmış ve yürüyüşünü bitirip eve döndüğü sırada fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı. Şen'in beynine pıhtı attığı ortaya çıktı.

Metin Şen'in şu an iyi ama tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede tedavi görecek.



