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Ali Sunal ve Berkay kavga mı etti? Ali Sunal'dan paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 10:02 | Son Güncelleme

Ali Sunal ve Berkay'ın müzik gürültüsü yüzünden gerildiği iddia edildi! İddialara ilk tepki Ali Sunal'dan geldi. Ali Sunal bu iddialara yalanlayarak "inanmayın" dedi.

Ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Ali Sunal'ın Berkay ile tartıştığı iddia edildi. İddialara göre yoğun gürültü nedeniyle gece yarısı uyanan Sunal "Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var ve biz uyuyamıyoruz" dedi. Bu tepki otel sahibini kızdırdı ve ikili arasında itiş kakış oldu.

O sırada yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay'ın konakladığı villadan geldiği ortaya çıktı. Kendi saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay durumdan haberdar olunca koşarak kapıya gitti ve Sunal'dan özür dileyerek müziğin sesini kıstı.

Berkay ve Ali Sunal hakkındaki bu iddialara Ali Sunal'dan videolu yanıt geldi. Berkay'ı da videoya tagleyerek açıklama yapan Sunal "Bir kavga olayı varmış haberimiz yok. Berkay'ı çok severiz otel de komşumuz. İlgilenene merak edene duyurmak istedim" dedi.

Berkay da bu videoyu paylaşarak 'Beni seviyorlar yazsınlar dedecim' yorumunu yaptı.

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