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Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evleniyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.03.2018 14:19 | Son Güncelleme

Oyuncu Ali Sunal'ın geride bıraktığımız yaz Nazlı Kurbanzade ile ortaya çıkan ilişkisi bu akşam mutlu sona ulaşacak.

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evleniyor

İlk evliliğini Temmuz 2011’de meslektaşı Gökçe Bahadır ile yapan ancak sadece 8 ay evli kalan Yeşilçam’ın efsanesi rahmetli Kemal Sunal’ın 40 yaşındaki oğlu Ali Sunal, ikinci kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Geride bıraktığımız ocak ayının son günlerinde aile arasında bir nişan yapan ikili bu akşam Beşiktaş’taki Swissotel’de nikah masasına oturacak. Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışırken tanıştı.

Nazlı Kurbanzade ÇABA’nın düzenlediği bir etkinlikte podyuma çıkmıştı. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Ali Sunal, kesenin ağzını açtı. Ali Sunal, müstakbel eşine jest yapıp düğün sonrası oturacakları bir ev aldı.

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