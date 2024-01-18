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Alıç nedir, faydaları nelerdir? Alıç günde kaç tane yenmeli?

Ferhan Petek Ferhan Petek
13.01.2024 03:46 | Son Güncelleme:
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İnsan vücudunda meydana gelen metabolizma olaylarının sonucunda bazı atık ve yan ürünler meydana gelir. Doku ve hücre bütünlüğünü sağlayan ürünler, enzimlere ve gen ürünlerine ciddi oranda zarar verebilir. Bu zararların korunması ve zararlı etkilerin önüne geçilmesi antioksidanlarla mümkün olur. Çeşitli ilaç takviyelerinde ya da ürünlerde bulunabilen antioksidanlar doğada kendiliğinden yetişen bitkiler sayesinde de kazanılabilir.

Alıç nedir, faydaları nelerdir? Alıç günde kaç tane yenmeli?

İçindekiler

  • Alıç nedir?
  • Alıç neye iyi gelir?
  • Alıç faydaları nelerdir?
  • Alıcın faydaları nelerdir?
  • Alıç günde kaç tane yenmelidir?
  • Alıç hangi hastalıklara iyi gelir?

Doğada yer alan birçok bitki ve meyve insan sağlığı için son derece önemlidir. İnsanların ihtiyaç duyduğu çeşitli yaşamsal gıdalar doğada kendiliğinden yetişebilmektedir. Ancak sağlıklı ve organik beslenmek adına bu tür bitkilerin ve otların bilinçsizce tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına ya da geri dönülmez hasarlara sebebiyet verebilmektedir. Doktor onayı olmadan düzenli kullanılmaması gereken bu besin kaynaklarından biri de alıç adı verilen bir yiyecektir.

Alıç nedir?

Alıç, ekşi bir tada sahip olan, son derece güçlü bir antioksidan içeriği bulunan bir meyve türüdür. Flavon bileşikleri barındırır ve bu sayede şifa verdiği kabul edilen bir meyvedir. Birkaç farklı formda tüketilerek kullanılabilir. Özellikle sonbahar aylarında kolaylıkla pazarlarda ya da marketlerde bulunabilen alıç meyvesi, barutan ya da yemişen isimleri ile de bilinmektedir.

Yetişebilmesi için, kıraç topraklara, kayalıklara, çalılıklara, ormanlık alanlara ihtiyaç duyan alıç Türkiye’de ağırlıklı olarak Bolu ve çevresinde yer alan ormanlarda, Sivas ve Mersin şehirlerinde yetişir. Dünya genelinde ise alıç Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa’da üretilebilmektedir.

Alıç neye iyi gelir?

Alıç ağacından temin edilen ve adını da yetiştiği ağaçtan alan alıç meyvesinin bilinen 50'den fazla çeşidi vardır. İnsan sağlığına olan faydaları ile bilinen bu meyve, hem taze olarak hem de çay, kurutulmuş meyve gibi çeşitli formlarda kullanılabilmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi kilo vermek isteyenlerin de tok tutucu ve yağ yakımını destekleyici özelliği nedeni ile çok sık tercih ettiği besinlerden biridir.

Kalbe ve kalp hastalıklarına da iyi gelmesi ile bilinen alıç meyvesinin faydaları içerdiği vitaminler ve minerallere bağlı olarak çeşitlilik gösterir. C vitamini, magnezyum, kalsiyum, antioksidanlar, fosfor gibi son derece faydalı bir içeriğe sahip olan alıç meyvesi, salatalarda ya da çeşitli içeceklerde de yer alabilmektedir.

Alıç faydaları nelerdir?

Besin değerleri yüksek olan alıç faydaları nasıl kullanıldığına göre değişiklik gösterebilen bir yiyecektir. Kalori değeri 100 gram için yaklaşık 95 kalori civarı olan alıç meyvesi taze olarak tüketilebilmektedir. Taze yenildiği zaman 100 gramında 150'den fazla potasyum yer alır. Yoğun lif içerdiği için tok tutma özelliği de vardır ve bu nedenle diyet menülerinde de kullanılır.

Özellikle hamile, kronik rahatsızlıkları ya da alerjik hassasiyetleri olan kişilerin tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışması gerekir. Aksi takdirde çok yararlı olan bu meyve sağlık sorunlarına da neden olabilir.

Alıcın faydaları nelerdir?

Alıcın faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Sindirim sistemini düzenler.
  • Kan basıncını düşürme özeliği ile kalp fonksiyonlarını destekler.
  • Kalp krizi riskini azaltıcıdır.
  • Yüksek tansiyon durumlarında doktora danışarak kullanılabilir.
  • Göğüste ağrı şikâyetlerinin önüne geçer.
  • Tansiyonu dengeler.
  • Hafızayı güçlendirir.

Alıç günde kaç tane yenmelidir?

Alıç meyvesi, kaynar suda haşlanarak çay formunda tüketilebilir. Suyun içinde 10 dakika demlemeye bırakıldıktan sonra içilebilir. Bir tatlı kaşığı kadar alıç, bir fincana koyularak üzerine dökülen kaynar suyu 5 ya da 6 dakika bekleterek de içilmesi mümkündür.

Öğün aralarında ilaç gibi de kullanılabilen alıç meyvesi, doktor onayına istinaden kullanmalıdır. Genel olarak günlük miktarı bir tatlı kaşığını geçmemelidir. Alıç meyvesi ya da çekirdeği çayı hazırlanacaksa yaprakları da kullanılabilir. Sarı, yeşil ve kırmızı renkleri bulunan alıç, günde öğün sayısına göre 3 kez tüketilebilir ancak doktorun onayı önemlidir.

Alıç hangi hastalıklara iyi gelir?

Alıç meyvesi, anti inflamatuar özelliğe de sahiptir. Bu sayede astım, diyabet gibi hastalıkların oluşturduğu kronik durumlarda da kullanabilir. Yıl boyu temin edilebilen ama daha çok sonbahar aylarında taze olarak bulunabilen alıç stres ile savaşmaya da birebir olarak görülmektedir. Sinir sistemine olan olumlu etkisi için daha çok çay formunda tüketilir.

Hafızayı destekleyici olduğu da bilinen alıç bu anlamda erken yaşlanma belirtileri olan unutkanlığın da önüne geçer. Ayrıca cilde de iyi gelir ve yaşlanmanın cilde olan etkisini ve deformasyonu ciddi oranda azaltır.

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