Alican Yücesoy kimdir, aslen nereli? ' Maske Kimsin Sen?' jürisi Alican Yücesoy kaç yaşında?

'Maske Kimsin Sen?' programının jüri üyelerinden Alican Yücesoy'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Yücesoy, kariyerine üniversite yıllarında başlamış ve Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim almıştır. Peki Alican Yücesoy kimdir?

ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?

22 Ekim 1982, İstanbul doğumlu Alican Yücesoy, Türk oyuncudur. Yücesoy, ilk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi için Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girmiştir. Okula girmesinin ertesi günü yapılan bir seçmeye katılmasıyla Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır. Ardından diziler ve sinema filmleri yapmıştır.

2015 senesi itibarı ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nun yeni genel sanat yönetmenliği yapmaktadır. Yücesoy'un anne tarafı yarı Bulgaristan, Rusçuk göçmeni yarı Bartınlı iken baba tarafı Arap kökenlidir.

ALİCAN YÜCESOY'UN ROL ALDIĞI OYUNLAR

Gülünç Karanlık: Wolfram Lotz - Bakırköy Belediye Tiyatroları-2016

He-Go: Halil Babür - Altıdan Sonra Tiyatro - 2017

Günün Adamı: Haldun Taner - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

Teneke: Yaşar Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2004

Klaksonlar, Borazanlar ve Bırtlar: Dario Fo - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2004

Köpek Kadın Erkek: Sibylle Berg - 2004

Suret: Onur Bayraktar - Stüdyo Drama - 2004

Hayvan Çiftliği (oyun): George Orwell - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2014

Sıkı Yönetim: Albert Camus - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2012

Eksik: Özer Aslan - Tiyatro Hal - 2012

Külhanbeyi Müzikali: Ülkü Ayvaz - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2011

Aklı Havada: Ali Yenel - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2010

Yağmurcu: Richard Nash - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2008

Tersine Dünya: Orhan Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

Dua Odası: Shan Khan - Tiyatro Z - 2006

Pırtlatan Bal: Aziz Nesin - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

ALİCAN YÜCESOY'UN ROL ALDIĞI FİLMLER

2022 Maske Kimsin Sen? (Jüri)

2021 Hükümsüz (Serdar)

2020 9 Kere Leyla (Haris)

2020 Bir Başkadır (Sinan)

2020 Menajerimi Ara (konuk oyuncu)

2020 Jet Sosyete (Ahmet; konuk oyuncu)

2019 Küçük Şeyler (Onur)

2018 Can Kırıkları (Cihan Karadağ)

2018 Adı: Zehra (Serkan Kurdoğlu)

2017 Aşk Uykusu (Serkan)

2016 Kördüğüm (Umut)

2007 Gurbet Yolcuları (Hüseyin)

2007 Zoraki Koca (Tarık)

2007 Umut Adası (Tuğra)

2006 Son Osmanlı Yandım Ali (Mustafa Kemal)

2004 2 Eylül (Tim Çavuşu)

2004 Akümülatörlü Radyo (Murat)

2003 Sessiz Gece (Işık)

2003 Pilli Bebek (Ertuğrul)

2015 Ertuğrul 1890 (Bekir)

2015 Serçe Sarayı (Ali Rıza öğretmen)

2014 Bana Artık Hicran De (Murat Sezgin)

2013-2014 İntikam (Ali Sülen)

2012-2013 Şubat (Şubat)

2012 Suskunlar (Cebrail)

2011 Sen de Gitme (İlker)

2011 Eyyvah Eyvah 2 (İbrahim)

2010 Prensesin Uykusu (Neşet)

2010 Fatmagül'ün Suçu Ne? (Ali)

2010 Eyyvah Eyvah (İbrahim)

2009 Ev (02 Koray)

2008-2010 Adanalı (Tilki Timur)

2008 Dinle Neyden (Halil Tabip)



