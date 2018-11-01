Alina Boz ile Mithat Can Özer aşkının ilk fotoğrafı

Baş başa yemek yiyen Alina Boz ile Mithat Can Özer, gazetecilerin kendilerini beklediğini öğrenince dışarıya ayrı ayrı çıktı.

Özer, "Neden çekiyorsunuz?" diyerek gazetecilere tepki gösterirken, Boz da hızlıca mekandan çıktı.

Ardından ikili Göktürk’teki özel bir partiye katıldı. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; fotoğraflarının çekilmesinden önce rahatsız olan çift, daha sonra yan yana poz verdi.

36 yaşında Özer daha önce ise oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşamıştı.

