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  4. Yüz gençleştirme ameliyatı olmuştu! Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş'un son hali gündem oldu! 'Evrim geçirmiş'

Yüz gençleştirme ameliyatı olmuştu! Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş'un son hali gündem oldu! 'Evrim geçirmiş'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.05.2024 09:02
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Boşandıktan sonra gençlik aşkıyla evlenen ve yeniden sahnelere dönen Petek Dinçöz'in annesi, yüz gençleştirme operasyonu geçirmişti. Esra Süay Toğuş'un operasyondan sonraki hali ortaya çıktı. Dinçöz'ün annesine yorum yağdı.

Yüz gençleştirme ameliyatı olmuştu! Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş'un son hali gündem oldu! 'Evrim geçirmiş'

Son dönemde başlayan estetik furyasına ünlü isimlerin yakınları da dahil oldu. Seda Sayan'ın ablasından sonra Petek Dinçöz'ün annesi de estetik yaptırdı. Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş geçtiğimiz aylarda yüz gençleştirme operasyonu geçirmişti.

ANNESİ 1

Petek Dinçöz'ün yüz gerdirme operasyonu için doktorunun kapısını çalan annesi Esra Süay Toğuş'un son hali herkesi şaşırttı.

ANNESİ 2

Ameliyatın üstünden dört ay geçti ve Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş'un doktoru yüzünün toparlanıp oturmuş halini yayınladı.

son hali 1

YORUM YAĞDI

Petek Dinçöz'ün annesinin ameliyattan 4 ay sonraki toparlanmış haline sosyal medyada yorum yağdı. Esra Süay Toğuş'a; 'Evrim geçirmiş', 'Sabah sabah ödüm patladı', 'Bir insan kendine bunu neden yapar' gibi yorumlar yapıldı.

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