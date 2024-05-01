Demet Evgar'lı Bahar dizisinde Avlu'ya gönderme yapıldı! O sahneye yorum yağdı

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" yayınlandığı günden bu yana büyük ses getirdi.

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizisinin son bölümünde yapılan 'Avlu' göndermesi olay oldu. Avlu dizisinde Deniz karakterini canlandıran Evgar, Dudu karakterini canlandıran arkadaşıyla yıllar sonra aynı sahneyi paylaştı.

Peran Vakfı Hastanesi’nin bütün üyeleri Şavklı Küyeleriöyü’nde gönüllü çalışma için gittiler. Doktorlar köy halkını muayene ederken bir sahne izleyenleri duygulandırmayı başardı.

O SAHNEYE YORUM YAĞDI

Bahar'ın vatandaşları muayene ettiği esnada Ümmü Putgül'ün ısrarla Bahar'a "Seni bir yerden tanıyorum gibi ama" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Üstüne bir de Bahar'a "Sen mahpus yattın mı?" diye sormasıyla Avlu izleyicisi duygusal anlar yaşadı. O anlara sosyal medyada yorum yağdı.

Bahar'ın o sahnesine; 'Dudum ay çok tatlı olmuş', 'Avlu izlemeyenlerin yabancı kaldığı o sahne', 'Ya nasıl özlemişiz' gibi yorumlar yapıldı.