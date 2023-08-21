Alina Boz ile Umut Evirgen'den yorumlara inat el ele poz

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Umut Evirgen, kısa bir süre önce Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sürpriz aşk magazin gündeminde yer ederken çiftin mutluluk pozları da çok konuşuldu. Umut Evirgen'in aşk defteri Alina Boz'un çok hızlı yeni bir aşka yelken açması sosyal medyada konuşulurken ikili eleştirilere kulak tıkadı.

Aşkları tam gaz devam eden Boz ile Evirgen, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen yeni bir fotoğraflarını paylaştı.

El ele çekilen bu karelerini Instagram sayfalarının hikayeler bölümünden yayınlayan ikili, kısa sürede gündem oldu.

