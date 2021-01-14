MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alina Boz sosyal medyayı salladı! Nisa Bölükbaşı’na benzetilen Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında, nereli?

Alina Boz sosyal medyayı salladı! Nisa Bölükbaşı’na benzetilen Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında, nereli?

14.01.2021 16:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alina Boz sosyal medyayı salladı! Nisa Bölükbaşı’na benzetilen Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu Alina Boz verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü ismi Nisa Bölükbaşı’ya benzetti. Peki, Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında, nereli?

Son olarak Maraşlı dizisiyle ekranlara gelen Alina Boz, GQ Türkiye dergisine verdiği pozlarla çok konuşuldu. Boz’un bir pozu başka bir ünlü isme benzetildi. Aynı zamanda ünlü isimle ilgili de sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Paramparça ve Aşk 101 dizileriyle büyük bir üne kavuşan Alina Boz kaç yaşında? Alina Boz nereli? Alina Boz hangi dizide oynadı? İşte tüm merak edilenler…

alina boz gq türkiye

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Alina Boz, GQ Türkiye dergisine birbirinden çarpıcı pozlar verdi. Boz’un verdiği pozlar sosyal medyada oldukça konuşuldu. Aynı zamanda ünlü isim verdiği pozların bir tanesinde sosyal medya kullanıcıları tarafından Survivor yarışmacısına benzetildi.

alina boz nisa bölükbaşı

NİSA BÖLÜKBAŞI’YA BENZETİLDİ

GQ Türkiye dergisine verdiği pozlardan bir tanesinde farklı bir dudak hareketi yapan Boz, bu pozuyla Survivor yarışması ile tanınan Nisa Bölükbaşı’ya benzetildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları iki pozun yan yana getirildiği fotoğrafla ilgili olarak ikisinin de Nisa Bölükbaşı olduğunu zannettiklerini söyledi.

alina boz kimdir

ALİNA BOZ KİMDİR?

14 Haziran 1998 yılında dünyaya gelen Alina Boz yaş olarak şu anda 22 yaşında. Anne tarafından Rus, baba tarafından ise Türk olan ünlü oyuncu Moskova, Rusya’da doğdu. Kadir Has Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi alan ünlü oyuncunun babası aynı zamanda Bulgaristan göçmeni. İlkokula başlayana kadar Rusya’da yaşayan Boz, ailesinin işleri sebebiyle 7 yaşında İstanbul’a geldi. Ardından Türkçe öğrenen ve ilkokula giden ünlü isim sonrasında Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümü’nden mezun oldu.

Boz, tiyatro eğitiminin ardından oyunculuk kariyerine başlamadan önce ise reklam sektöründe ve dergilerde çalıştı. 2013 yılında ilk olarak henüz 15 yaşındayken Cesur Hemşire dizisindeki Canan karakteriyle oyunculuk kariyerine adım adan Boz, Nurgül Yeşilçay ile birlikte rol aldığı Paramparça dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. 2016 yılında ise Kaçma Birader filminde Melis karakterine hayat verdi. Sonrasında 2017 yılında Bölük filminde yer alan Boz, aynı yıl Sevda’nın Bahçesi dizisinde Defne karakterini canlandırdı. 2018 yılında Vatanım Sensin adlı reyting rekorları kıran dizide Prenses Anastasia Romanova rolüne hayat veren Boz, aynı yıl Elimi Bırakma dizisinde ise başrol oynadı.

Kubilay Aka ve Alina Boz'dan sonra bir şok daha! İpek Filiz Yazıcı koronavirüse yakalandıKubilay Aka ve Alina Boz'dan sonra bir şok daha! İpek Filiz Yazıcı koronavirüse yakalandı

Özellikle Netflix’in yerli yapımı olan Aşk 101 dizisindeki Eda karakteriyle oldukça konuşulan ve beğenilen ünlü oyuncu, son olarak ATV’de yayınlanan Maraşlı dizisinin kadrosunda yer alıyor. Alina Boz dizileri arasında; Aşk 101, Aşk 102, Maraşlı, Elimi Bırakma, Vatanım Sensin, Sevda’nın Bahçesi, Paramparça ve Cesur Hemşire yer alıyor. Alina Boz boy kilo olarak ise 1.73 metre boyunda ve 50 kilo. Ünlü oyuncu aynı zamanda ikizler burcu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Yeni eviyle yine gündemde!Yeni eviyle yine gündemde!
Bir döneme damga vurdu! Son hali olayBir döneme damga vurdu! Son hali olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
NASIL NİSA YI BU KIZA BENZETİYORLAR YA...... ALİNA ,NİSA'YA TAM BİN KAT FARK ATAR..........

En Çok Okunan Haberler

Böyle basıldılar! Evi, pavyona dönüştürmüşler

Böyle basıldılar! Evi, pavyona dönüştürmüşler

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Can Yaman'ın yeni aşkının pozları olay oldu

Can Yaman'ın yeni aşkının pozları olay oldu

Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek

Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Diğer Haberler

Katy Perry aşka geldi! 'Seni dünyalar kadar seviyorum'

Aşka geldi! 'Ayım güneşi bulduğu için...'

MasterChef Güzide yeni eviyle yine gündem oldu!

Yeni eviyle yine gündemde!

Ebru Şimşek kimdir? Ebru Şimşek kaç yaşında, nereli? İşte Adnan Oktar’la ilgili itiraflarda bulunan Ebru Şimşek’in hayatı

Eski manken yine gündemde! Adnan Oktar itirafı olay oldu

Şeyma Subaşı'nın üstsüz pozu Cicişler’i kızdırdı!

Üstsüz pozu Cicişler’i kızdırdı! Onlar da paylaştı

Alişan'dan Can Dündar'a: 'Hain! Sonuna kadar devletimin yanında olacağım'

Olay sözler! 'Hain! Devletimin yanında...'

Ebru Şimşek'ten Adnan Oktar itirafları! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

Olay itiraflar! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.