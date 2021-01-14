Alina Boz sosyal medyayı salladı! Nisa Bölükbaşı’na benzetilen Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında, nereli?

Son olarak Maraşlı dizisiyle ekranlara gelen Alina Boz, GQ Türkiye dergisine verdiği pozlarla çok konuşuldu. Boz’un bir pozu başka bir ünlü isme benzetildi. Aynı zamanda ünlü isimle ilgili de sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Paramparça ve Aşk 101 dizileriyle büyük bir üne kavuşan Alina Boz kaç yaşında? Alina Boz nereli? Alina Boz hangi dizide oynadı? İşte tüm merak edilenler…
Alina Boz, GQ Türkiye dergisine birbirinden çarpıcı pozlar verdi. Boz’un verdiği pozlar sosyal medyada oldukça konuşuldu. Aynı zamanda ünlü isim verdiği pozların bir tanesinde sosyal medya kullanıcıları tarafından Survivor yarışmacısına benzetildi.
GQ Türkiye dergisine verdiği pozlardan bir tanesinde farklı bir dudak hareketi yapan Boz, bu pozuyla Survivor yarışması ile tanınan Nisa Bölükbaşı’ya benzetildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları iki pozun yan yana getirildiği fotoğrafla ilgili olarak ikisinin de Nisa Bölükbaşı olduğunu zannettiklerini söyledi.
14 Haziran 1998 yılında dünyaya gelen Alina Boz yaş olarak şu anda 22 yaşında. Anne tarafından Rus, baba tarafından ise Türk olan ünlü oyuncu Moskova, Rusya’da doğdu. Kadir Has Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi alan ünlü oyuncunun babası aynı zamanda Bulgaristan göçmeni. İlkokula başlayana kadar Rusya’da yaşayan Boz, ailesinin işleri sebebiyle 7 yaşında İstanbul’a geldi. Ardından Türkçe öğrenen ve ilkokula giden ünlü isim sonrasında Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümü’nden mezun oldu.
Boz, tiyatro eğitiminin ardından oyunculuk kariyerine başlamadan önce ise reklam sektöründe ve dergilerde çalıştı. 2013 yılında ilk olarak henüz 15 yaşındayken Cesur Hemşire dizisindeki Canan karakteriyle oyunculuk kariyerine adım adan Boz, Nurgül Yeşilçay ile birlikte rol aldığı Paramparça dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. 2016 yılında ise Kaçma Birader filminde Melis karakterine hayat verdi. Sonrasında 2017 yılında Bölük filminde yer alan Boz, aynı yıl Sevda’nın Bahçesi dizisinde Defne karakterini canlandırdı. 2018 yılında Vatanım Sensin adlı reyting rekorları kıran dizide Prenses Anastasia Romanova rolüne hayat veren Boz, aynı yıl Elimi Bırakma dizisinde ise başrol oynadı.
Özellikle Netflix’in yerli yapımı olan Aşk 101 dizisindeki Eda karakteriyle oldukça konuşulan ve beğenilen ünlü oyuncu, son olarak ATV’de yayınlanan Maraşlı dizisinin kadrosunda yer alıyor. Alina Boz dizileri arasında; Aşk 101, Aşk 102, Maraşlı, Elimi Bırakma, Vatanım Sensin, Sevda’nın Bahçesi, Paramparça ve Cesur Hemşire yer alıyor. Alina Boz boy kilo olarak ise 1.73 metre boyunda ve 50 kilo. Ünlü oyuncu aynı zamanda ikizler burcu.
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