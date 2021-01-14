Alina Boz sosyal medyayı salladı! Nisa Bölükbaşı’na benzetilen Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında, nereli?

Son olarak Maraşlı dizisiyle ekranlara gelen Alina Boz, GQ Türkiye dergisine verdiği pozlarla çok konuşuldu. Boz’un bir pozu başka bir ünlü isme benzetildi. Aynı zamanda ünlü isimle ilgili de sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Paramparça ve Aşk 101 dizileriyle büyük bir üne kavuşan Alina Boz kaç yaşında? Alina Boz nereli? Alina Boz hangi dizide oynadı? İşte tüm merak edilenler…

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Alina Boz, GQ Türkiye dergisine birbirinden çarpıcı pozlar verdi. Boz’un verdiği pozlar sosyal medyada oldukça konuşuldu. Aynı zamanda ünlü isim verdiği pozların bir tanesinde sosyal medya kullanıcıları tarafından Survivor yarışmacısına benzetildi.

NİSA BÖLÜKBAŞI’YA BENZETİLDİ

GQ Türkiye dergisine verdiği pozlardan bir tanesinde farklı bir dudak hareketi yapan Boz, bu pozuyla Survivor yarışması ile tanınan Nisa Bölükbaşı’ya benzetildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları iki pozun yan yana getirildiği fotoğrafla ilgili olarak ikisinin de Nisa Bölükbaşı olduğunu zannettiklerini söyledi.

ALİNA BOZ KİMDİR?

14 Haziran 1998 yılında dünyaya gelen Alina Boz yaş olarak şu anda 22 yaşında. Anne tarafından Rus, baba tarafından ise Türk olan ünlü oyuncu Moskova, Rusya’da doğdu. Kadir Has Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi alan ünlü oyuncunun babası aynı zamanda Bulgaristan göçmeni. İlkokula başlayana kadar Rusya’da yaşayan Boz, ailesinin işleri sebebiyle 7 yaşında İstanbul’a geldi. Ardından Türkçe öğrenen ve ilkokula giden ünlü isim sonrasında Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümü’nden mezun oldu.