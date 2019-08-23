MAGAZİN

Alina Boz'un havuz pozuna beğeni yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.08.2019 00:02 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Alina Boz, bir dergi çekimi için havuzda verdiği mayolu pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Alina Boz'un havuz pozuna beğeni yağdı

Paramparça dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Elimi Bırakma dizisinde başrol oynayan Alina Boz, Alem Dergisi için poz verdi.

Instagram hesabından çekimlerden bir kareyi paylaşan Boz'un gönderisi kısa sürede 200 bine yakın beğeni aldı.

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