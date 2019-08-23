Alina Boz'un havuz pozuna beğeni yağdı

Paramparça dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Elimi Bırakma dizisinde başrol oynayan Alina Boz, Alem Dergisi için poz verdi.

Instagram hesabından çekimlerden bir kareyi paylaşan Boz'un gönderisi kısa sürede 200 bine yakın beğeni aldı.





