Alina Boz'un havuz pozuna beğeni yağdı

Parampar\u00e7a dizisiyle y\u0131ld\u0131z\u0131 parlayan ve son olarak Elimi B\u0131rakma dizisinde ba\u015frol oynayan Alina Boz, Alem Dergisi i\u00e7in poz verdi.\nInstagram hesab\u0131ndan \u00e7ekimlerden bir kareyi payla\u015fan Boz'un g\u00f6nderisi k\u0131sa s\u00fcrede 200 bine yak\u0131n be\u011feni ald\u0131.\n\nOrtal\u0131k sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fc! Karakol \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 kanl\u0131 kavgaJustin Bieber'\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc sivilce bast\u0131Caner Erkin ile \u015e\u00fckran Oval\u0131'dan k\u0131zlar\u0131na 1. ya\u015f partisi!