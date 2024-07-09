Alina Boz'un Rus annesi Olga'yı görenler çok şaşırdı! 'Annesi değil ablası gibi'

Paramparça, Sevda'nın Bahçesi, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Maraşlı ve Bir Peri Masalı gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Alina Boz son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Alina Boz, 2023 yılının Aralık ayında işletmeci Umut Evirgen ile dünya evine girmişti.

Şimdilerde hamile olduğu iddia edilen güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

ANNESİYLE GÜNDEM OLDU

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü oyuncu bu defa Rus annesi Olga ile pozlarıyla gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Boz'un annesini görenler 'annesi değil ablası gibi', 'güzelliğin nereden geldiği belli', 'güzellik genetikmiş' gibi yorumlar yaptılar.