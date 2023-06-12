Alina Boz'un Rus annesini görenler inanamadı! ''Güzelliğin nereden geldiği belli oldu''

Aşk 101, Maraşlı, Vatanım Sensin, Paramparça ve son olarak Bir Peri Masalı dizisinde rol alan Alina Boz hayat verdiği karakterlerle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Anne tarafından Rus kökenli olan ünlü oyuncu güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Alina Boz'un annesi Olga Boz'u görenler ise gözlerine inanamadı. Genç oyuncunun annesi ile fotoğraflarına sosyal medyada; ''Güzelliğin nereden geldiği belli oldu'', ''Güzellik genetik'', ''Abla kardeş gibiler'' yorumları yapıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova doğumlu olan Alina Boz, 14 Haziran 1998 yılında dünyaya geldi. Annesi Rus olan Boz, baba tarafından aslen Bulgaristan göçmeni Türktür.

7 yaşına kadar Rusya'da yaşayan Alina Boz, ailesiyle birlikte 7 yaşında İstanbul'a yerleşti.

İlkokul yıllarında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde 7 yıl oyunculuk yapan güzel oyuncu Alina Boz, Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri bölümünden mezun oldu.

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde ise üniversite eğitimini tamamladı. Mezuniyetinin ardından çeşitli reklam filmlerinde rol alan Alina Boz, çeşitli dergilerde de çalıştı.

Başarılı oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2013 yılında 'Cesur Hemşire' dizisinde 'Canan' karakteriyle yaşadı.



