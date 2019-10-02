Alişan ile Demet Akalın, 6 yıl küs kaldıktan sonra geçtiğimiz yıl Şubat ayında barışmıştı. Eski dostlar bu defa aileleriyle birlikte akşam yemeğinde buluştu.

Alişan ve eşi Buse Varol, Demet Akalın ile Okan Kurt'u bir restoranda akşam yemeğinde misafir etti. Yemekten bir fotoğraf paylaşan Alişan, "Hiçbir masraftan kaçmadım:) Afiyet olsun" notunu yazdı.

"ESKİDEN DAHA CİMRİYDİN"

Alişan'ın paylaşımına ise Demet Akalın, "Oyyy kankaaaa beee eskiden daha cimriydin valla yenge iyi geldi yaşasın Buse’li hayat" yorumunu yaptı.



