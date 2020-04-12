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Alişan'dan Süleyman Soylu paylaşımı: Her şey için teşekkürler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 23:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevinden istifa etmesinin ardından, ünlü şarkıcı Alişan duygularını sosyal medyadan paylaştı.

Alişan'dan Süleyman Soylu paylaşımı: Her şey için teşekkürler

Ünlü şarkıcı Alişan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevinden istifa ettiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Süleyman Soylu'nun fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Alişan, "Gecenizi, gündüzünüze katıp ülkeniz için yaptığınız her şey için teşekkürler Sayın Bakanım. İnşallah hizmetlere devam edeceksiniz. Ve umuyoruz ki istifa Sayın Cumhurbaşkanımızdan dönecek" notunu yazdı.

alişan

Alişan'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
alişan, süleyman soylu,

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