Alişan: Düğünümüzde Fenerbahçe marşı çalacak

Nişanlısı Buse Varol'la 6 Mayıs'ta nikah masasına oturmaya hazırlanan türkücü Alişan, düğünü öncesi son konserini önceki akşam Kıbrıs'taki Malpas Hotel'de verdi.

Sahneye çıkmadan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alişan, düğünüyle ilgili detayları da paylaştı:

"Düğüne yaklaşık bin kişi katılacak. İstanbul'da stadyumda yapsam düğünü, kesin doldururum. Maşallah sevenim ve çevrem çok. Düğün pastası müziğimiz Fenerbahçe marşı olacak. Bu Buse ile ikimizin ortak kararı oldu."

''YENİ EVİME ALDIĞIM İLK EŞYA MANGAL OLDU''

Yeni evinin mobilyalarına kadar her şeyiyle bizzat ilgilendiğini belirten Alişan, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk temizliği de bizzat kendim yaptım. Eve aldığım ilk eşya ise mangal oldu. Büyük bir terasımız var. Evlendikten sonra sen, ben diye bir şey yok, her şeyimiz ortak olacak."

Alişan (41), Haziran 2017'de nişanlandığı Eda Erol'dan Eylül'de ayrılmış, Kasım'da 'Dostlar Mahallesi'ndeki rol arkadaşı Buse Varol (27) ile aşk yaşamaya başlamıştı.