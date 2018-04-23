MAGAZİN

Alişan: Düğünümüzde Fenerbahçe marşı çalacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

6 Mayıs'ta Buse Varol ile evlenmeye hazırlanan Alişan, önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Şarkıcı, ''Düğünümüzde Fenerbahçe marşı çalacak'' dedi

Alişan: Düğünümüzde Fenerbahçe marşı çalacak

Nişanlısı Buse Varol'la 6 Mayıs'ta nikah masasına oturmaya hazırlanan türkücü Alişan, düğünü öncesi son konserini önceki akşam Kıbrıs'taki Malpas Hotel'de verdi.

Sahneye çıkmadan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alişan, düğünüyle ilgili detayları da paylaştı:

"Düğüne yaklaşık bin kişi katılacak. İstanbul'da stadyumda yapsam düğünü, kesin doldururum. Maşallah sevenim ve çevrem çok. Düğün pastası müziğimiz Fenerbahçe marşı olacak. Bu Buse ile ikimizin ortak kararı oldu."

''YENİ EVİME ALDIĞIM İLK EŞYA MANGAL OLDU''

Yeni evinin mobilyalarına kadar her şeyiyle bizzat ilgilendiğini belirten Alişan, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk temizliği de bizzat kendim yaptım. Eve aldığım ilk eşya ise mangal oldu. Büyük bir terasımız var. Evlendikten sonra sen, ben diye bir şey yok, her şeyimiz ortak olacak."

Alişan (41), Haziran 2017'de nişanlandığı Eda Erol'dan Eylül'de ayrılmış, Kasım'da 'Dostlar Mahallesi'ndeki rol arkadaşı Buse Varol (27) ile aşk yaşamaya başlamıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alişan buse varol

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adriana Lima, New York sokaklarında poz verdi

Adriana Lima, New York sokaklarında poz verdi

Hakan Meriçliler: İlişki yaşamayı seviyorum

Hakan Meriçliler: İlişki yaşamayı seviyorum

Seren Serengil görümcesiyle barışmayı kabul etmedi

Seren Serengil görümcesiyle barışmayı kabul etmedi

Survivor Adem Kılıççı ile Nagihan Karadere'nin eski haline bakın!

Survivor Adem Kılıççı ile Nagihan Karadere'nin eski haline bakın!

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

'Hacı bey çok çirkinsiniz'

'Hacı bey çok çirkinsiniz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.