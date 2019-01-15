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Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Ece Erken çıkışı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.01.2019 10:07 | Son Güncelleme

Doğumuna sayılı günler kalan Buse Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden gelen Ece Erken'le ilgili eleştirileri yanıtladı.

Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Ece Erken çıkışı

Alişan ve Buse Varol geçtiğimiz günlerde doğacakları bebekleri için baby shower yaptı.

Verdiği ‘baby shower’ davetine pek çok yakın dostunu çağıran ve burada çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Buse Varol, yakın dostu Ece Erken’le neden fotoğraf paylaşmadığına dair eleştirilere maruz kaldı.

Kocası Alişan’ın yakın dostu olan sunucu Ece Erken’le kısa sürede samimiyetini ilerleten Varol’un neden bu davetten Ece Erken fotoğrafı paylaşmadığına dair eleştirilere yanıtı ise sert oldu.

İşte o satırlar:

buse-varol-ic

“Ne kadar değişik fikirli takipçilerim var. ‘Neden Ece yok?’ diye bir süre mesaj atmışsınız. Çünkü Ece dün hastaydı ve biraz durup gitti. Telefonla çekilen bir tane bile fotoğrafımız yoktu. Fotoğraflarımın hepsi bugün gelecek. Ben de hikayesine beni koyanları koydum.

Çok büyük heveslerle bekliyorsunuz galiba küsmemizi ya da konuşmamamızı ama Ece bizim
dostumuz ve maalesef böyle küçük detaylarda boğulmuyoruz, merak edenlere ve DM’den yazanlara duyurulur.”

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Anahtar Kelimeler:
buse varol Buse Varol ve Alişan ece erken

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