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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu

27.07.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan, bir hafta önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş için Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu. Alişan, mevlit öncesi akşam ezanını kendisi okudu.

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu

Şarkıcı Alişan'ın 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.Tektaş için Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttuldu.

Mevlide Alişan'ın yanı sıra hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, babası Mehmet Tektaş, annesi Suzan Tektaş,türkücü Ceylan, oyuncu Saruhan Hünal, sunucu Özlem Yıldız ile yakınları ve sevenleri katıldı. Alişan, mevlit öncesinde akşam ezanını kendisi okurken, mevlide gelenlere lokma ve yemek dağıtıldı.

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Alişan
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