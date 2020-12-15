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  4. Alişan paylaştı! Buse Varol'un Bir Başkadır Meryem taklidi olay oldu

Alişan paylaştı! Buse Varol'un Bir Başkadır Meryem taklidi olay oldu

15.12.2020 10:44 | Son Güncelleme:
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Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki Meryem karakterinin taklidini yaptı. Varol'un taklit videosu kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

Bir Başkadır dizisinde Meryem rolüyle dikkat çeken Öykü Karayel uzun süre gündemde kalmıştı. Karayel'in başarılı oyunculuğu beğeni toplamıştı.

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'un gündeminde de Bir Başkadır dizisi vardı. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Buse Varol, bir süredir oyunculuk yapmasa da yeteneklerini kaybetmiş değil.

Başrollerini Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit ve Tülin Özen'in paylaştığı Netflix yapımı Bir Başkadır dizisini izleyen Buse Varol, dizideki Meryem karakterinin taklidini yaptı.

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Alişan'ın Instagram'dan 'Ya seni yerim' notuyla yayınladığı görüntülerde başını şal ile kapatan Buse Varol'un performansı izleyicileri ikiye böldü.

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Varol'u çok başarılı bulurken bir kısım da oyunculuğunun yetersiz olduğunu söyledi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne boş beleş hareketler hadi evde böyle şaklabanlik normalde çekip sosyal medyada yayınlamak çok gereksiz bı hareket
Taklitler asıllarını yaşamaktan başka bı işe yaramaz. kendini fazla kasma bence.

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