Alişan ve Buse Varol aşka geldi! "Acısıyla tatlısıyla..."

Boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ile Buse Varol aralarındaki buzları eritti. İkili evlilik yıldönümlerinde yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

Buse Varol, eşi Alişan’la evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı. Düğün töreni öncesi çekilen videoyu yayınlayan oyuncu, paylaşımına “Acısıyla tatlısıyla 5’inci yıl. Evlatlarımızla birlikte yaşlanmak nasip olsun kocacığım. Seni seviyorum” notunu düştü.

Alişan ise bir fotoğraflarını paylaşarak "6 mayıs 2018 aile olduğumuz, karı koca olduğumuz, evlendiğimiz gün. 5. yılımıza girdiğimiz gün. Burak’ımız ve Eliz’imizle nice güzel yıllara inşallah aşkım. İyi günde, kötü günde, mutlulukta, sağlıkta inşallah bir ömür boyu. Seni seviyorum 5. Yılımız kutlu olsun."



