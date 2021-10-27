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Aliyev'in Ünal Çeviköz tepkisi: Bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam

27.10.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. '10 büyükelçi' gerilimiyle ilgili konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'e tepki gösterdi. Erdoğan, "İlham Bey’le konuşurken o bile 'Ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam' dedi." ifadelerini kullandı.

Aliyev'in Ünal Çeviköz tepkisi: Bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 10 büyükelçinin Osman Kavala mektubuyla başlayan gerilimle ilgili CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün tavrına tepki gösterdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de Çeviköz'ü 'kapıdan içeri sokmam' dediğini aktaran Erdoğan, "Azerbaycan’a da ihanet etti. Sen önce bir defa büyükelçilik yaptığın ülkenin siyasetine saygılı olmayı öğren. Bunu öğrenmedi ki bu adam." ifadelerini kullandı.

"ALİYEV 'BU ADAMI KAPIDAN İÇERİ SOKMAM' DEDİ"

Azerbaycan dönüşü bir gazetecinin "10 büyükelçi hadisesi yaşanırken sizin duruşunuz, tepkiniz, tavrınız ortadaydı ancak örneğin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bazı çevrelerden de “Nazikçe uyarıyorlar, bunlara neden tepki gösteriyorsunuz?” gibi buna benzer açıklamalar geldi. Bazıları da “Non grata ilan etmek bizi yalnızlaştırır” dedikten sonra, onlar geri adım attıktan sonra da bunun bir diplomatik başarı olduğunu söylemeye başladılar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan'ın cevabı sert oldu.

Erdoğan, "Bunlardan biri de geçmişte Bakü’de büyükelçi olarak görev yapmıştı, şimdi CHP’de güya siyaset yapıyor. İlham Bey’le konuşurken o bile “Ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam” dedi. Çünkü Azerbaycan’a da ihanet etti. Sen önce bir defa büyükelçilik yaptığın ülkenin siyasetine saygılı olmayı öğren. Bunu öğrenmedi ki bu adam. Şu anda da rastgele işte nasıl olduysa siyaset yapıyor. Biz bu tür siyasetçileri cepten çıkarıyoruz. Bunların siyaseti öğrenmeleri için daha çok fırın ekmek yemeleri lazım. Bunlar büyükelçilik yapmış, siyasetçilik değil. Siyasetçilik başka bir şey, büyükelçilik başka bir şey." dedi.

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ÜNAL ÇEVİKÖZ NE DEMİŞTİ?

Ünal Çeviköz, 10 büyükelçi kriziyle ilgili yaptığı ilk açıklama, "Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

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Çeviköz, büyükelçilerin geri adım atmasının ardından da "On Büyükelçinin 'persona non grata" ilan edilmesi gibi bir hatanın önüne geçilmesine yönelik çabaların sonuç verdiği anlaşılıyor. Diplomasinin başarısı bir kez daha görüldü." şeklinde görülmüştü.

10 BÜYÜKELÇİ GERİLİMİ

Osman Kavala mektubuyla başlayan gerilimde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanmıştı.

Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de resmi hesaplarından paylaşmış ya da retweet etmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan
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