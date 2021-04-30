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  4. Alkol satış yasağı kalktı mı? Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş'tan çarpıcı iddia

Alkol satış yasağı kalktı mı? Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş'tan çarpıcı iddia

30.04.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alkol yasağının kalktığını iddia etti. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezsek, Aybaş'ın paylaşımı sosyal medyada kafa karışıklığına neden oldu.

Alkol satış yasağı kalktı mı? Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş'tan çarpıcı iddia

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısında, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alınmıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu süre içinde alkol satışı da yasaklanmıştı. Alınan karar başta tekel bayileri tarafından tepki çekerken, birçok kesimden de eleştiriler gelmişti.

Alkol satış yasağıyla ilgili tartışmalar sürerken, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın Twitter hesabındaki paylaşımı olay oldu. Yasağın kalktığını iddia eden Aybaş "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, yapılan paylaşım özellikle sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma

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