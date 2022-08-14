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  4. Alkollü araç kullanan kaymakam, çocuğun ölümüne neden olmuştu! Hukuk müşavirliğine atandı

Alkollü araç kullanan kaymakam, çocuğun ölümüne neden olmuştu! Hukuk müşavirliğine atandı

14.08.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde devlete ait resmi aracı alkollü kullanırken 13 yaşındaki Muhammet Çelik’e çarpıp ölümüne neden olan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu’nun kararname ile atandığı ortaya çıktı. Sinanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı. Sinanoğlu'nun yerine ise Ağrı'nın Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar atandı. İşte detaylar...

Alkollü araç kullanan kaymakam, çocuğun ölümüne neden olmuştu! Hukuk müşavirliğine atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'nde Bismil'de devlete ait resmi aracı alkollü kullanırken 13 yaşındaki Muhammet Çelik'e çarpıp ölümüne neden olan ve tutuklu bulunan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı. Kararname ile Sinanoğlu'nun yerine ise Ağrı'nın Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar atandı.

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Kaza, 15 Temmuz günü Akpınar Mahallesi'ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil-Batman Karayolu'nun kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarında meydana gelmişti. Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Çelik'e, ardından da başka bir araca çarpmıştı.

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Yaralanan Çelik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 0.27 promil alkollü çıkan Kaymakam Sinanoğlu tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde tutukluğu devam eden Sinanoğlu’nun kararname ile atandığı ortaya çıktı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası kaymakam Diyarbakır
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