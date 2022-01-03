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Alkollü sürücünün şaşkına çeviren sözleri: Karnım acıkmıştı

03.01.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da 1.18 promil alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü, “Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum” diyerek kendini savundu.

Alkollü sürücünün şaşkına çeviren sözleri: Karnım acıkmıştı

Olay, Eski Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir otomobil sürücüsünü durdurdu.

DD

GAZETECİLERE İLGİNÇ CEVAP

Ehliyet ve ruhsat sorduğu Muhammet Esat D.’nin (33) isimli sürücünün hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri sürücüye alkol testi yaptı. Yapılan alkol testinde 1.18 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücüye işlem başlatılırken, alkollü sürücü gazetecilerin “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna ilginç bir cevapla yanıt verdi. “Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum” diye kendini savunan sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 2 TL para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Aksaray
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